Meghalt egy utas az Air France Párizsból Bostonba tartó járatán. A gépen orvos is utazott, aki megpróbálta megmenteni az utas életét, de nem járt sikerrel – számolt be a tragikus esetről a New York Post. Az utas a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről induló AF334-es járaton lett rosszul.

Tragédia történt az Air France egyik gépén (Illusztráció a Charles De Gaulle repülőtéren álló Air France gépek) Fotó: NurPhoto via AFP

A fedélzeten tartózkodó orvos segítsége ellenére az utast nem sikerült megmenteni

– közölte a légitársaság, aki arról nem közölt részleteket, hogy mi vezetett az utas halálához.