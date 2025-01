Tűzvész Los Angelesben: otthonuk romjain, közösen énekelte a Mária-himnuszt egy eatoni család

A Halpin család közel négy évtizeden át élt a kaliforniai Altadenában lévő házukban, mielőtt a tűzvész elpusztította azt. A család a tragédia után visszatért a leégett épület romjaihoz és félkörben állva eléneklik a Regina Caeli-t, a középkori latin éneket, amely a római katolikus egyház ősi latin Mária-himnusza.

Amikor a Halpin család visszatért a házuk maradványaihoz, az egyetlen dolog, amit épségben találtak, egy Mária-szobor volt

– adta hírül a KTLA5 televíziós csatorna, amelynek a család nyilatkozott.

Az egyik családtag, Marie Clare Metcalfe arról beszélt, hogy a hit mindig is a családjuk alapja volt, és ez így marad a jövőben is. Hozzátette: a szülei háza – amelynek romjai a videón láthatóak – volt a család bázisa, ide tért vissza a nagy család minden tagja, belértve a 14 unokát is.

A videóval a 79 éves Midler robbantotta fel a netet, aki a megható pillanatról készült felvételt megosztotta Instagram-oldalán.

Egy család az Eaton-tűzben

– írta a poszthoz.

Andrew és Marie Claire húga, Gianna szintén mindent elvesztett a tűzben, mivel ő a szülei hátsó házában élt kétéves kislányával.

A család GoFundMe adományoldalt indított, miután leégett az otthonuk, és szombat délig több mint 97 ezer dollárt gyűjtöttek össze, meghaladva a kilencvenezer dolláros céljukat.

A Los Angeleshez tartozó és a nagyvárosközeli településeket elérő bozóttüzek napok óta tartanak. A tűzvésznek több mint tíz halálos áldozata van, és tízezernél több épület, többségében lakóház pusztult el, helyenként teljes lakónegyedek. A tűzzel érintett terület meghaladta a 36 ezer hektárt. Amint arról korábban beszámoltunk, szándékos gyújtogatás okozhatta a pusztító tüzet, amely kapcsán egy férfit a hatóságok letartóztattak.

