Új szelek fújnak a világpolitikában: a háború-, migráció- és genderpárti liberális fősodor visszaszorul, a patrióták törnek előre – írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter Spanyolországban a jobboldali Vox párt vezetőjével, Santiago Abascallal tárgyalt.

Az Európai Parlamentben már a harmadik legnagyobb csoport a miénk, s hiába a nyomásgyakorlás, a frusztrált ármánykodás, folyamatosan erősödünk. Santiago Abascal, a Vox elnöke is egyre népszerűbb hazájában. Együtt dolgozunk azért, hogy az Európai Unió ne egy elnyomó brüsszeli szuperállam, hanem erős, szuverén országok összefogása legyen

– írta a megbeszélés után Szijjártó Péter a bejegyzésében.

A magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy Madridban spanyol kollégájával is tárgyalt. „Amikor a jelenlegi spanyol kormányról van szó, akkor egyértelmű, hogy politikai, ideológiai kérdésekben elég távol állunk egymástól. Másként látjuk a háború vagy béke kérdését, a migrációt és az LMBTQ-ügyeket is” – írta Szijjártó Péter a bejegyzéséhez, és kiemelte:

A jelenlegi nagy változások közepette azonban a folyamatos párbeszéd jelentősége megnőtt.

A tárcavezető azt is hozzátette, egy-két egyetértési pontot is találhatunk: „Mindkettőnk érdeke az európai autóipar erősítése, a gazdasági együttműködés fejlesztése, és hát az emberek a nyaralási döntéseikkel is világos véleményt mondtak: tavaly több mint 2kétszázezer spanyol utazott hazánkba, míg majdnem négyszázezer magyar ember választotta úti célként Spanyolországot.”

Borítókép: Szijjártó Péter és Santiago Abascal (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)