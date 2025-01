Újabb nehézséggel szembesülnek a tűzvész túlélői Los Angelesben

A tűzvész több ezer családot tett hajléktalanná, akiknek a következő években is nehéz lesz új otthont találniuk. A tűzben elvesztett otthonaik mellett a már meglévő, drága dél-kaliforniai ingatlanpiaccal is szembe kell nézniük. Martin Johnson és Caleigh Chapman például több éven át újították fel otthonukat, amely néhány óra alatt leégett. A pár most barátoknál lakik, és a stressz miatt alvásproblémákkal küszködnek.

Az ingatlanközvetítők és közgazdászok egyetértenek abban, hogy a hirtelen megnövekedett kereslet és a csökkenő kínálat jelentősen megnöveli majd a lakásárak és bérleti díjakat.

Brita Kleingartner ingatlanközvetítő elmondta, hogy a telefonjuk folyamatosan cseng, a legtöbb érdeklődő tűzkárosodást szenvedett családok közül kerül ki. Jeremiah Vancans ingatlanközvetítő arról számolt be, hogy egyes bérleti díjak már több száz, sőt ezer dollárral is megemelkedtek.

A város lakásállományának helyreállítása legalább 3-5 évet vesz igénybe a tűzoltók és az ingatlanközvetítők szerint. A tűz által érintett területek megtisztítása, a biztosítókkal való megállapodás, az engedélyezési folyamat és az újjáépítéshez szükséges munkaerő biztosítása időigényes feladat.

Vancans aggódik amiatt is, hogy a károsultak ingatlanjaikat „kizsákmányoló vevőknek” adják el.

A Redfin elemzése szerint a tűzvész után rövid távon csökkenhetnek az ingatlanárak, de ez nem tart sokáig. A már amúgy is szűkös kaliforniai lakáskínálatot tovább szűkíti a katasztrófa, ami tovább növeli az árakat. A vásárlók többsége biztosítási pénzből fog vásárolni, ami felboríthatja a piacot. Ingatlanközvetítők 12-14 órás munkanapról számoltak be.

Los Angelesben és a környező településeken a bérleti díjakat a bérleti szerződések lejártakor szabályozza a hatósági árkorlát, de a tűzvész miatt költözni kényszerülők jóval magasabb árakkal számolhatnak.

Vajna Tímeát is érinti a tűzvész

A Los Angelest sújtó pusztító tűzvész Vajna Tímeát és férjét arra kényszerítette, hogy elhagyják otthonukat. A viharos szél tovább fokozhatja a veszélyt, a kitelepített területeken pedig fosztogatók is garázdálkodnak. Vajna Tímea folyamatosan tájékoztatja követőit az Instagramon.

@borsonline Vajna Timi a tűz miatt elhagyta Los Angeles-i otthonát Los Angelesben hatalmas tűz tombol, a szakemberek nagy erőkkel próbálják megfékezni a lángokat, ám egyre rosszabb a helyzet. Vajna Timi is úgy döntött, hogy itt az ideje összecsomagolni és elhagyni villáját. #bors #vajnatimi #tuz #veszely #koltozes #hollywood #losangeles ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Borítókép: Lángoló tűz Los Angelesben (Fotó: AFP)