Zsigmond Barna Pál határozott üzenetet küldött a LIBE bizottság ülésén

Az Európai Parlament LIBE Bizottságának legutóbbi ülésén ismét Magyarország jogállamisági helyzete került a középpontba.

A LIBE bizottság ülése 2025. 01. 27-én (Fotó: Biró Réka)

Zsigmond Barna Pál kemény kritikát fogalmazott meg az uniós intézményekkel szemben, hangsúlyozva, hogy

Magyarország minden feltételt teljesített az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében.

A képviselő felszólalásában rámutatott, hogy az Európai Unió gyakran kettős mércét alkalmaz, amikor Magyarországról van szó, miközben más tagállamok hasonló helyzeteiben eljárásokat gyorsan lezárnak.

Példaként Lengyelország esetét említette, ahol a baloldali kormány hivatalba lépése után azonnal megszüntették a jogállamisági eljárást.

„Ez a kettős mérce felháborító” – mondta Zsigmond Barna Pál.

A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar kormány az elmúlt években minden reformintézkedést megtett, amelyeket az Európai Bizottság követelt, különösen az igazságszolgáltatási reformok terén.

Az Európai Parlament politikai motivációból továbbra is támadja Magyarországot, miközben valós eredményeinket figyelmen kívül hagyja

– tette hozzá. Zsigmond Barna Pál emlékeztetett arra is, hogy a magyar emberek többször, demokratikus választásokon erősítették meg a kormány kétharmados felhatalmazását.

„A magyar emberek akaratát sem Brüsszelben, sem máshol nem lehet megkerülni” – szögezte le. A vitában a képviselő végül cselekvésre szólította fel az uniós döntéshozókat, hogy hagyjanak fel az indokolatlan támadásokkal, és térjenek vissza az egyenlő bánásmód elvéhez.

Csak így tudjuk közösen előremozdítani Európa érdekeit, és kezelni a valós kihívásokat

– zárta beszédét.

A LIBE bizottság ülésén jelen volt Tineke Strik holland zöldpárti képviselő, aki egyben az Európai Parlament új állandó magyar jelentéstevője. Az EP-képviselő ezt az alkalmat is arra használta fel, hogy Magyarországot támadja. Továbbá, szóba került Ilaria Salis magyarországi ügye is, ám a felszólalót szinte azonnal elhallgattatta az ülés vezetője, feltehetően az olasz EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó eljárás miatt. Látszólag Magyarország jogállamisági vitája nem engedi meg, hogy említést tegyenek a LIBE bizottság azon tagjáról, aki a szélsőbaloldali embervadász társaival együtt tavaly februárban több ártatlan járókelőt is összevert Budapest utcáin.

Az ülés végén Zsigmond Barna Pál úgy nyilatkozott, hogy ilyen jellegű vitára számított, ám Magyarország kész a párbeszédre, és fontosnak tartja álláspontja következetes képviseletét.

Zárásként leszögezte: Magyarország nem alternatívát keres Európának, hanem egy olyan együttműködő európai alternatívát, amely közös értékek mentén erősíti a kontinenst.

Borítókép: Zsigmond Barna Pál (Fotó: MTI/Bodnár Bolgárka)