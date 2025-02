Donald Trump: Zelenszkij felesleges a tárgyalóasztalnál

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke ismételten élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, az ukrán államfőt. A Fox Newsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy az ukrán vezető „nincs abban a helyzetben, hogy érdemben befolyásolja a béketárgyalások menetét”, ezért a részvétele szerinte teljesen felesleges.

Donald Trump: Nem fontos Zelenszkij részvétele a béketárgyalásokon

(Fotó: Getty Images via AFP)

Nem gondolom, hogy fontos lenne az ő jelenléte az egyeztetéseken, hogy őszinte legyek

– fogalmazott Trump, majd hozzátette:

Zelenszkij megnehezíti a megállapodások létrejöttét, miközben Ukrajnának nincs semmilyen ütőkártyája az asztalon.

Trump azt is hangsúlyozta, hogy Zelenszkij az elmúlt három évben sem volt képes érdemi eredményt elérni a háború lezárása érdekében, így jelenléte a jövőbeni béketárgyalásokon szerinte nem jelentene hozzáadott értéket. Az amerikai elnök nemrégiben személyesen is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, miközben az Egyesült Államok és Oroszország diplomatái Szaúd-Arábiában találkoztak, szintén ukrán részvétel nélkül. Ezzel Trump nyíltan szakított Joe Biden eddigi álláspontjával, miszerint „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül”.

Zelenszkij és Biden hibái a konfliktus gyökerei között

Trump az interjú során egyértelművé tette: véleménye szerint a háború kitörése nemcsak Oroszország agressziójának eredménye, hanem Joe Biden amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hibás döntései is hozzájárultak a konfliktus elmélyüléséhez.

Biden hibás dolgokat mondott, Zelenszkij hibás dolgokat mondott, és végül megtámadta őket valaki, aki sokkal nagyobb és erősebb volt.

– fogalmazott az elnök. Trump szerint a háborút el lehetett volna kerülni, ha a felek képesek lettek volna érdemi tárgyalásokat folytatni Oroszországgal, és időben kompromisszumot kötni. Az amerikai elnök bírálta Zelenszkij politikai hozzáállását, amely szerinte „keménykedésen” alapul, annak ellenére, hogy Ukrajnának nincs elég erőforrása a háború megnyerésére.

A nemzetközi közösség aggódik Donald Trump lépései miatt

Trump kijelentései nemcsak Kijevben, hanem számos európai fővárosban is aggodalmat keltettek. Az ukrán kormányzat nehezményezte, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen tárgyalásokat folytat Ukrajna megkerülésével. Volodimir Zelenszkij azzal vádolta meg Trumpot, hogy „orosz dezinformációs térben él”, miután az amerikai elnök az ukrán háborút részben Kijev hibájának tulajdonította.

Az Európai Unió szintén aggódva figyeli az eseményeket. Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa bejelentette, hogy a blokk egy újabb támogatási csomaggal erősítené meg Ukrajna helyzetét a háború harmadik évfordulójára. Az uniós vezetők, köztük Ursula von der Leyen is, a közeljövőben Kijevbe utaznak, hogy kifejezzék támogatásukat az ukrán kormány iránt.

Andrzej Duda lengyel elnök, Ukrajna egyik legszorosabb szövetségese is megszólalt az ügyben. Telefonbeszélgetésük során Duda arra kérte Zelenszkijt, hogy „maradjon nyugodt, és törekedjen a konstruktív együttműködésre” Trump kormányával.

Duda egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a globális stabilitás és béke iránt.

Ukrajna elszigetelődése fenyeget?

Az orosz–ukrán háború harmadik évfordulójához közeledve az Egyesült Államok és Oroszország között újfajta diplomáciai kapcsolatok körvonalazódnak, amelyekből Ukrajna egyre inkább kiszorulni látszik. Az ukrán vezetés számára különösen aggasztó Trump legutóbbi kijelentése, miszerint:

Zelenszkijnek jobb lesz, ha gyorsan lép a béketárgyalások irányába, különben kockáztatja, hogy nem marad országa, amit vezethetne.

Az ukrán vezetés azonban továbbra is kitart amellett, hogy a háborút csak úgy lehet lezárni, ha Ukrajna is részt vesz a tárgyalásokban. Eközben Oroszország folytatja katonai offenzíváit, a kelet-ukrajnai Donyeck és a harkivi régiókban is folytatódnak a támadások, miközben a nyugati támogatás jövője egyre bizonytalanabbá válik.

A nemzetközi közösség reakciói és Trump nyilatkozatai egyre inkább arra utalnak, hogy Ukrajna jövőbeli szerepe a tárgyalóasztalnál korántsem biztosított.

Az európai vezetők és az ukrán kormány minden erejükkel azon dolgoznak, hogy fenntartsák a Nyugat támogatását. Azonban Trump álláspontja, miszerint a konfliktus lezárása lehetséges Ukrajna részvétele nélkül is, gyökeresen átalakíthatja a háború kimenetelét és Kijev geopolitikai helyzetét a jövőben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)