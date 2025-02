Ellenzi az LMBTQ-felvonulást a román kormánykoalíció elnökjelöltje

Az államfőjelölt a felszólalásában kijelentette: a szexuális szabadságot tiszteletben kell tartani, de szükség van a hagyományos és többségi értékek iránti tiszteletre. Mint fogalmazott, a család kérdésében osztja Marcel Ciolacu miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök véleményét, miszerint egy családot egy férfi és egy nő alkot.

Őszintén mondom, nem szeretnék egy olyan országot, ahol egyik héten a heteroszexuálisok, a következő héten pedig a homoszexuálisok felvonulását szervezik. Mindenki maradjon a saját intim környezetében, mindenféle felvonulás nélkül

– hangsúlyozta Crin Antonescu az évente Bukarestben, de Kolozsváron is megszervezett „büszkeség” parádéra utalva. Az elnökjelölt felszólalása előtt Marcel Ciolacu kormányfő, a PSD vezetője is leszögezte: családot egy férfi és egy nő alkot. A miniszterelnök arról is beszélt hogy a progresszív agresszivitás táplálta a felháborodást Európában.

Romániában 2018-ban az alacsony részvételi arány miatt érvénytelen lett a férfi és nő házasságán alapuló hagyományos családról szervezett romániai alkotmánymódosító népszavazás, de az igen szavazatok aránya meghaladta a kilencven százalékot. A román törvényhozás ez idáig nem rendezte az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogi helyzetét.

Az elnökjelöltről szóló szavazást megelőző beszédében Marcel Ciolacu miniszterelnök Crin Antonescut rátermett, megfelelő tapasztalattal rendelkező, művelt, őszinte, szilárd elvekkel rendelkező, jó hazafinak nevezte. Calin Georgescura, az érvénytelenített tavalyi elnökválasztás első fordulójának győztesére utalva kijelentette: megbocsáthatatlan árulás lenne hagyni, hogy az ország a misztikus nacionalizmus áldozatává váljon.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken, a Kossuth rádiónak nyilatkozva azt mondta, Crin Antonescu egy olyan ember, aki nyitott a párbeszédre, és tiszteli a magyar közösséget.

Egyrészt tartja azokat az alapvető értékeket, amelyekre az országnak szüksége van, másrészt tiszteli a magyar közösséget. Az is szempont volt, hogy olyan jelöltet találjunk, aki pozitív üzenetet fogalmaz meg a magyarok felé

– fogalmazott az erdélyi magyar politikus. Az RMDSZ szerdán döntött arról, hogy Crin Antonescut, a koalíció közös államfőjelöltjét támogatja a májusi megmérettetésen.

Egy korábbi interjúban Antonescut a magyar miniszterelnökről is kérdezték. Azt mondta, ha tíz-tizenöt évvel ezelőtt mások figyelembe veszik Európában, az EU-ban, az Európai Néppártban azokat a dolgokat, amelyekről Orbán Viktor következetesen beszélt, akkor nem kreáltak volna belőle egy kirekesztett lázadót.

Ha elismerték volna, hogy neki is igaza van bizonyos kérdésekben, meglehet, mindannyiunknak jobb lenne most – nyilatkozta Crin Antonescu.

Borítókép: Crin Antonescu elnökjelölt (Fotó: AFP)