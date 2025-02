A német kormány még a választások előtt kitoloncolási járatot tervez Afganisztánba

A német szövetségi kormány bejelentette, hogy még a vasárnapi parlamenti választások előtt kitoloncolási járatot indít Afganisztánba. Bűnözőket és a német társadalomra veszélyt jelentő embereket akarnak kirepíteni. Hasonló akciót először és egyetlen alkalommal a szászországi, türingiai és brandenburgi tartományi választások előtt szerveztek, írta a Junge Freiheit.

Wir vor den Landtagswahlen im Osten soll es auch vor der Bundestagswahl einen Abschiebeflug nach Afghanistan geben. Damit wollen Rot-Grün, Union und FDP Entschlossenheit demonstrieren.https://t.co/yjfNTkJGvN — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) February 17, 2025

A járat tavaly augusztusban nagy port kavart, mert Berlin korábban megtagadta a bűncselekményeket elkövető afgánok kitoloncolását. Ez szerintük azért nem volt lehetséges, mert Afganisztán a tálibok miatt túl veszélyes lenne a migránsok számára. Az akkori repülőgépen 28 afgán tartózkodott. Ez a solingeni terrortámadás után történt. A politikusok akkoriban bejelentették, hogy az ilyen járatokat mostantól rendszeresen megszervezik.

Fél évvel később, nem sokkal a következő választások előtt úgy tűnik, ismét eljött az idő: miután az aschaffenburgi és a müncheni támadások – amelyeknek egyenként két halottja volt, köztük egy kisgyermek – újból felháborodást váltottak ki Bajorországban, a politikusok lépni akarnak.

Mindkét támadó elutasított menedékkérő volt Afganisztánból.

A kitoloncolási járatokat most ismét rendszeressé tennék. Söder a Bild am Sonntagnak azt mondta: „Minden héten kell egy repülő.” A szociáldemokraták és a szabad demokraták pedig most már egyetértenek.

Markus Söder (CSU), Bajorország miniszterelnöke beszél a müncheni biztonsági konferencián. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Boris Roessler

Az SPD frakcióvezető-helyettese, Dirk Wiese úgy fogalmazott: „További célunk kell, hogy legyen, hogy lehetővé tegyük a közvetlen járatokat Afganisztánba, hogy az ország elhagyására kötelezett menedékkérőket hazatoloncolhassuk.”

AfD: Ez pusztán „PR-show”

Az AfD kancellárjelöltje, Alice Weidel „puszta PR-shownak” nevezte Söder kezdeményezését. Ez szerinte egyszerűen a választók megtévesztése.

Egy AfD-szavazó megvásárolja a 12 legszebb kitoloncolási repülőgép című falinaptárt. Fotó: AFP