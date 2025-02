Menczer Tamás: Mindenhol egyre erősebbek a patrióták

Most mindenki a brüsszeli csatára készül. Soros György és Manfred Weber dirigál az egyik oldalon. Orbán Viktor és patrióta szövetségesei vannak a másikon. Nagy csata lesz, mindenki tudja, hogy hatalmas a tét. De ha mi, patrióták összefogunk, rendkívül erősek vagyunk, el tudjuk kergetni Webert is és Sorost is, vissza tudjuk venni Brüsszelt, vissza tudjuk venni Európát! A miénk a jövő! A patriótáké a jövő! Harcra fel!