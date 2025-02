Szantorini földrengés: tömegével menekülnek az emberek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szantorini szigetén fokozott szeizmikus aktivitás miatt a hatóságok készültségben vannak, és a mentőcsapatokat is riasztották. Három nap alatt több mint kétszáz tengeralatti földrengést regisztráltak a térségben, a legnagyobb 4,9-es erősségű volt.

Szantorini földrengés: tömegével menekülnek a szigetről (Fotó: AFP)

A gyakori rengések miatt pánikhangulat uralkodik a szigeten, és sokan menekülni próbálnak. A hatóságok több tengerparti területhez is lezárták az útvonalakat, a sziget régi kikötőjét is beleértve. A mobiltelefonokra is riasztások érkeztek a lehetséges földcsuszamlásokról.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök felszólította a szigetlakókat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és kövessék a hatóságok utasításait. A polgári védelmi miniszter pedig hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.

Szantorini után a környező szigeteken is bezárták az iskolákat a hét végéig.

Bár a görög szakértők szerint a földrengések nem kapcsolódnak Szantorini vulkánjához, a szeizmikus aktivitás mintázata aggodalomra ad okot. A hatóságok a hétvégén és hétfőn is egyeztettek a helyi tudósokkal a helyzet értékelése érdekében. A rengések gyakorisága miatt a sziget lakói és turisták is aggódnak. A sziget fővárosában, Firában gyülekezőhelyeket jelöltek ki a lakosok számára egy esetleges evakuálásra.

A szigetre érkezett tűzoltók sátrakat állítottak fel a kórházak mellett. Sokan az autójukban töltötték az éjszakát. A szigeten található vulkán utoljára 1950-ben tört ki, de a jelenlegi földrengéssorozat egy nagyobb esemény előjele is lehet – figyelmeztetett egy görög szeizmológus.

A félhold alakú Szantorini naponta rengeteg látogatót vonz, akik komppal, repülővel vagy hajójáratokkal érkeznek.

Az ilyen földrengések gyakoriak más földrajzi területeken is

A csendes-óceáni Tűzgyűrű a legaktívabb szeizmikus zóna a Földön. Japán, Indonézia, Fülöp-szigetek, Chile, Peru környékén gyakran fordulnak elő erős földrengések. Az elmúlt években több, 7-es vagy annál nagyobb erősségű rengés is volt ezeken a területeken.

A Himalája hegységrendszer és környéke szintén magas szeizmikus aktivitású terület. Nepálban és Indiában is voltak nagyobb földrengések az elmúlt években, valamint Irán és Törökország is szeizmikusan aktív területek. Az elmúlt években itt is voltak olyan földrengések, amelyek jelentős károkat okoztak és emberéletet követeltek.

Törökörszági és szíriai katasztrófa

2023 februárjában földrengéssorozat söpört végig Törökországon és Szírián. A halálos áldozatok száma meghaladta az ötvenezret. A katasztrófavédelem adatai szerint Törökországban legalább 44 374, Szíriában pedig 5951 ember vesztette életét, összesen több mint ötvenezer áldozatot regisztráltak.

A sérültek száma Törökországban meghaladta a 110 ezret.

Borítókép: Szantorini kedvelt üdülőhely (Fotó: AFP)