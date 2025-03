Globál – Hisztériakeltés az EU-ban + videó

Továbbra is köti az ebet a karóhoz Brüsszel és folytatnák az ukrán háború támogatását addig, ameddig le nem győzik az oroszokat – hangzott el a műsorban. Emlékeztettek arra, hogy Magyarország az egyetlen, amely ellenzi ezt, de a brüsszeliták szerint ez lényegtelen, majd megoldják ezt Orbán Viktor nélkül is. Felmerült a kérdés: ez valóban így működik? Lajkó Fanni szerint nem, ez csak hisztériakeltés, ugyanis ez a téma is azok közé tartozik, ahol egyet kell érteni minden országnak. Hozzátették, a Nyugat folyamatosan kiforgatja Orbán Viktor szavait, még azt is, amikor azt mondta, hogy ne vegyen fel hitelt Ukrajnáért az EU, mert ez hihetetlenül eladósítana minden egyes tagállamot. A szomszédos ország uniós tagságával kapcsolatban kifejtették azt is, hogy hazánk az egyetlen, ahol megkérdezik erről az állampolgárokat, amelynek eredménye erős felhatalmazást jelent majd a miniszterelnöknek a tárgyalásokon. További fontos mondatok a Globálban.