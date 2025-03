Ítéletidő Spanyolországban: két ember eltűnt, százakat pedig evakuáltak az áradások miatt + videó

Két ember eltűnt, több száz főt pedig evakuálni kellett az ítéletidő miatt Spanyolországban. Összesen tizenegy megyére adtak ki figyelmeztetést a heves esőzések, a szélviharok és a többméteres hullámok miatt. A rendkívüli időjárás leginkább Andalúziát, Murciát, a félsziget középső területeit és a Kanári-szigeteket érinti. Córdoba közelében a Guadalquivir folyó vízszintje kedd reggelre elérte a vörös riasztási szintet, ami súlyos áradásveszélyt jelent. A leginkább fenyegetett területek lakóinak kitelepítését ezért délelőtt el is rendelték.

La borrasca Laurence deja desbordamiento en Cáceres, desalojos preventivos en Málaga y vigilancia "extrema" en embalses



📺La actualidad del día con @cfranganillo > https://t.co/Ppx9kleutF pic.twitter.com/iRRO6NsURb — Informativos Telecinco (@informativost5) March 17, 2025

Málagában, Campanillas városrészben is evakuálásra volt szükség: ott mintegy ezer embernek kellett elhagynia az otthonát az ítéletidő miatt. Őket egy sportcsarnokban szállásolták el ideiglenesen. Ugyanitt egy nőt az egyik útszakaszról kellett kimenteni, miután autója elakadt egy vízátfolyásban.

La borrasca Laurence azota con fuerza la provincia de Málaga https://t.co/I1GUrZ8ciq

La Guardia Civil ha compartido este vídeo desde el aire del río Guadalhorce a su paso por Álora y Cártama (Málaga) pic.twitter.com/WRguTjSy1A — Cadena SER (@La_SER) March 18, 2025

Sevillában eközben egy házaspárt keresnek a hatóságok, akiknek autóját felborulva találták meg egy megáradt patak közelében. Valószínűleg a víz sodorta el a járművet, de azt egyelőre nem tudni, hogy a pár is benne tartózkodott-e.

🌧️ La llegada de la borrasca Laurence ha dejado aislada a la localidad de Torre de la Reina, en Guillena, tras el desbordamiento del arroyo Barbolí y ha provocado que haya más de diez carreteras afectadas en toda la provincia.#sevillahoy #lluvia #laurence #parati #viral pic.twitter.com/fpfbvS16gZ — 101TV Sevilla (@101TVSevilla) March 17, 2025

Andalúziában a tanítást is beszüntették a rendkívüli időjárás miatt, a vasúti és közúti közlekedés több helyen is akadozik, de a Spanyolország és Marokkó közötti kompközlekedésben is fennakadások vannak.

Buscan a un matrimonio tras encontrar su coche volcado cerca de un arroyo en Constantina (Sevilla) https://t.co/a38TjkTNXw — El Mundo España (@ElMundoEspana) March 18, 2025

A murciai Águilas környékén kilenc, csapdába esett embernek segítettek a tűzoltók. Mindannyian útközben akadtak el és rekedtek az autójukban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt.

A helyzet súlyosságára való tekintettel először mentőhelikopterrel akarták kimenteni őket, de végül a tűzoltóságnak sikerült közúton megközelíteni a járműveket és mindenkit épségben kivittek az érintett útszakaszról.

🚨🇪🇸 • España • Inundaciones en Águilas en la región de Murcia esta mañana. (vía Todoaguilas)https://t.co/9L1ydBSzTv pic.twitter.com/2zOPjWIEIk — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) March 18, 2025

Águilas belvárosában a víz elárasztott több szupermarketet, iskolát és garázsokat is. Bár ott a legsúlyosabb a helyzet, Murcia több pontján is meg kellett emelni a riasztási szintet.

Fuertes inundaciones por lluvias torrenciales en Águilas (Murcia) 🇪🇸 (18.03.2025) pic.twitter.com/brjofQ9kB3 — RA noticias 24/7 (@Ricardo85859256) March 18, 2025

Kedden kora délután egy súlyos buszbalesetről is jelentettek a hatóságok, ami Cabezo de Torres közelében történt. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a történteknek van-e halálos áldozata, és azt sem, hogy összefüggésben van-e a rendkívüli időjárással, de az már biztos, hogy a mentők több sérültet vittek kórházba.

🔴⚠️ ACTUALIZACIÓN: Accidente autobús A7, dirección Alicante a la altura salida Cabezo de Torres en #Murcia



Servicios de emergencias están trabajando en el lugar.

En el autocar viajaban usuarios del programa de viajes del Imserso @112rmurcia



📹 @LaCasicas pic.twitter.com/kOtWVziUSj — Onda Regional (@ORMurcia) March 18, 2025

A Laurence vihar kedd estére ugyan átvonul az országon, de a rossz idő ezzel továbbra sem ér véget. Csütörtökön egy újabb vihar, a Martinho éri el a dél-európai országot, amely további heves esőzéseket és viharos szelet hoz magával.

Borítókép: Jelentős esőzések okoznak gondot Spanyolországban (Fotó: AFP)