Robert C. Castel: A kurdok kálváriája tovább folytatódik

A török etnikum demográfiai egyensúlya egy félkarú gorilla eleganciájával halad előre, és erre tevődik rá egy további asszimetria: a törökök és a kurdok fertilitása közötti. Az egyensúly hiánya tehát két különböző szinten nyilvánul meg. Ugyanakkor azok az előrejelzések, amik a század negyvenes éveire egy kurd többséget vizionálnak Törökországban, valószínűleg elvetik a sulykot. Ugyanazok a folyamatok, amik bedöntötték a »fehér törökök« fertilitását, és utána a »fekete törökökét« is, lassan a kurdokat is elérik. Az urbanizáció, a nők iskolázottságának a növekedése, az átállás egy rurális életmódról egy urbánus életmódra előbb-utóbb a kurd etnikumon belül is éreztetni fogják a hatásukat. A destabilizáció legfőbb oka, hogy ezek a folyamatok jelentős fáziseltolódással érik el a Törökország lakosságát alkotó különböző etnikumokat, és olyan metakérdéseket tesznek le az asztalra, mint például az, hogy mi is Törökország tulajdonképpen?