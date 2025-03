Ahogyan 2022-ben is, most ismét provokációkat alkalmaznak azzal a céllal, hogy akadályozzák a tárgyalási folyamatot. Egyértelműen figyelmeztetünk: ha a kijevi rezsim továbbra is folytatja ezt a destruktív irányvonalat, az Orosz Föderáció fenntartja a jogot arra, hogy válaszlépéseket tegyen, beleértve a szimmetrikus válaszokat is.