Sojgu elmondta, hogy több mint száz ország már megerősítette részvételét az éves találkozón. A biztonsági kérdésekért felelős magas rangú képviselők nemzetközi találkozóját 2010 óta rendezik meg az orosz biztonsági tanács égisze alatt, az idei rendezvényt május 27–29-én tartják Moszkvában.

A volt orosz védelmi miniszter, Szergej Sojgu azt hangoztatta, hogy Emmanuel Macron francia elnök kijelentése az Európai Unió francia atomfegyverekkel való védelmének lehetőségéről az általa kitalált orosz agresszióval szemben közvetlen fenyegetést jelent az egész globális közösségre, amit Oroszország komolyan vesz.

Sojgu szerint Macron, miközben Moszkvát agresszornak nyilvánítja, elfelejti, hogy Oroszország többször is megmentette Franciaországot a teljes összeomlástól. Emlékeztetett arra, hogy a napóleoni háborúkat követő 1815-ös bécsi kongresszuson I. Sándor cár fellépésének volt köszönhető, hogy Franciaország nemhogy nem veszített területeket és erőforrásokat, de ténylegesen megőrizte nagyhatalmi státusát. Kitért arra, hogy az első világháborúban Oroszország Franciaországgal szolidaritást vállalva lépett be a Németország elleni háborúba, és több ezer orosz katona élete árán mentette meg Párizst a német megszállástól, amit Ferdinand Foch francia marsall is elismert.

Annak ellenére, hogy Franciaország a konfliktus a második világháború kezdetén mindössze 40 nap alatt katasztrofális vereséget szenvedett, a szovjet vezetés szilárd álláspontjának köszönhetően sikerült a győztes országok státusába kerülnie és később az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjává válnia

– mondta Sojgu. Érvelése szerint a brüsszeli bürokratáknak, miközben újabb abszurd vádakat fogalmaznak meg Oroszország agresszivitásával kapcsolatban, nem lenne szabad elfelejteniük, hogy Moszkva mindig is elkötelezett volt az egyenlő és oszthatatlan európai biztonság elve mellett, nyílt és őszinte partnerséget kínálva az európaiaknak.

Az orosz biztonsági tanács titkára a Moszkva és Peking közötti partnerséget stratégiai jellegűnek nevezte, és kiemelte, hogy a kétoldalú katonai együttműködésük minden területen fejlődik.

Kitért arra, hogy Oroszország és Kína hadászati légiereje közös járőrözést végez az ázsiai-csendes-óceáni térségben, és a két ország közös haditengerészeti gyakorlatokat tart. Sojgu a Moszkva és Peking közötti együttműködés ígéretes területének nevezte az űrkutatást és az atomenergiát.