Tanárokat fenyegetnek a muszlimok Madridban, amiért betiltanák a fejkendőt

Halálosan megfenyegettek két tanárt a Madrid melletti Parla városában, amiért betiltatnák a muszlim fejkendők viselését a helyi iskolákban. A két oktató arról számolt be, hogy hetek óta szervezett lejáratókampány zajlik ellenük a közösségi médiában, ahol folyamatosan támadják és sértegetik őket azért, mert nem értenek egyet a fejkendők viselésével.

Mindketten állítják, hogy a szabályozás kérdését ráadásul maguk az érintett tanulók vetették fel. Több marokkói diáklány ugyanis elmondta nekik, hogy nem önszántukból viselik a kendőt, hanem a családjuk kényszeríti őket erre. Ez a fő oka annak, hogy mindketten úgy döntöttek: a fenyegetések ellenére is kitartanak amellett, hogy a nők szabad döntéshez való jogát előre kell mozdítani a muszlim közösségekben is.

Como maestro de escuela me sumo a la iniciativa.#StopHiyab

Profesora amenazada de muerte por oponerse al uso del Hiyab en la escuela.

Todo mi apoyo a estas compis.#NoALaCarcelDeTela #España🇪🇸 es cristiana. pic.twitter.com/AklFnlegwr — Antonio Villar (@Antoniovillar73) March 14, 2025

Véleményük szerint az ellenük irányuló támadások is csak azt bizonyítják, hogy a muszlim nőknek rendkívül nehéz bármilyen kérdésben valódi szabadságot gyakorolniuk. Azt is hangsúlyozzák, hogy ezek a gyerekek a családtagjaikkal együtt egy olyan országba érkeztek, ahol senki sem használ vallási fejkendőt, ezért szerintük alkalmazkodniuk kellene a spanyol, illetve az európai szokásokhoz ezen a téren, hogy ők és a gyerekeik is jobban beilleszkedhessenek a társadalomba.

A fejet és arcot elfedő ruhadarabok korlátozásának felvetése már tüntetéshez is vezetett Parlában. Február végén néhány száz diák vonult utcára, hogy tiltakozzon három helyi iskola szabályzata ellen, amely már betiltotta ezt a viseletet a tanórákon.

Estudiantes musulmanas de Parla exigen poder usar el ‘hiyab’ en clase: «¡Respeta mi fe, no al racismo!» ante la delirante arenga de una feminista radical a las musulmanas de Parla: «¡Que prohíban la religión católica!» pic.twitter.com/GMjNhJRH0S — Francisco Javier (@veintimillapie) February 27, 2025

Spanyolországban jelenleg nincs egységes szabályozás a vallási fejkendők viseléséről. Ez az autonóm közösségek, valamint néhol az iskolák saját hatáskörébe tartozik.

Madridban van már néhány oktatási intézmény, amely bevezette a korlátozást, máshol viszont nem szólnak bele abba, hogy a muszlim diáklányok eltakarják-e a fejüket, illetve az arcukat egy bizonyos életkor felett, megfelelve a vallásuk követelményeinek.

A tanárok igyekeznek azt is hangsúlyozni, hogy a tiltás nem kifejezetten a muszlim vallás ellen irányul, hanem általánosan vonatkozik minden olyan ruhadarabra, amely eltakarja a fejet.

Indoklásuk szerint ugyanis a tanulók a fejfedők alatt elrejthetnek olyan eszközöket, mint például fülhallgatók, amelyekkel csalhatnak a dolgozatok során.

A diákok egy része viszont azzal érvel, hogy a vallási fejkendőket nem lehet egy lapon említeni a sapkával vagy a kapucnival, mivel az egy vallási szimbólum, amelynek viselését szerintük tiszteletben kell tartani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)