Ukrajna alkalmatlan az EU-csatlakozásra

Orbán Viktor ugyanakkor a csütörtöki európai uniós csúcsot követően kijelentette, véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna Európai Uniós csatlakozását illetően.

Az Európai Uniós csatlakozáshoz számos követelményt kell teljesíteni

A mindenkori tagjelölt országoknak az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz számos követelményt kell teljesíteniük. Ezeket a csatlakozási kritériumokat (más néven koppenhágai kritériumokat) az Európai Tanács 1993-as koppenhágai ülésén állapították meg, és az 1995-ös madridi ülésén megerősítették.

Február 24-én Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos kijelentette, hogy az Európai Bizottság elkötelezett Ukrajna csatlakozási folyamatának négy-öt éven belüli lezárása mellett, de hasonlóan nyilatkozott Ursula von der Leyen bizottsági elnök is. Egy ilyen ambiciózus terv komoly erőfeszítéseket követel mind Ukrajnától, mind az EU-tól, különösen a jogállamiság terén. Ha

Ukrajna nem hajt végre mélyreható igazságügyi reformokat, fennáll a veszélye, hogy örökös „jelöltként” marad vagy felkészületlenül lép be az EU-ba, ami mindkét fél, illetve az egyes tagállamok számára is hátrányos lehet.

A Tényellenőr annak járt utána, hogy Ukrajna mennyiben képes teljesíteni a csatlakozás egyedi feltételeit, illetve a csatlakozás után van-e érdemi esélye a monetáris integrációra.

Jogállamisági reformok

Az integrációs törekvések részeként az ukrán kormány egy Reform Roadmap (reform ütemterv) nevű tervet készített az igazságügyi reformok irányítására. Azonban a Dejure nevezetű, a program kiértékelésében résztvevő szervezet riportja szerint a tervezet jelenlegi változata aggályokat vet fel: ahelyett, hogy mélyreható változásokat hozna, inkább felszínes intézkedéseket tartalmaz, amelyek nem kezelik az igazságszolgáltatás évtizedes problémáit.

Bírósági reform és korrupció

Az ukrán kormány nemcsak lassan halad, hanem egyes esetekben vissza is fordítaná a reformokat. Példa erre egy nemrég elfogadott törvény, amelyet az uniós jogharmonizáció részeként hozott meg az ukrán parlament, és amelynek értelmében akár nyolcéves börtönbüntetést is kiszabhatnak az állami nyilvántartásokból származó információk jogosulatlan nyilvánosságra hozataláért – ami komoly fenyegetést jelent az átláthatóságra. Emellett a bírósági reform sem halad megfelelően. 2023 tavaszán korrupciós vádak miatt letartóztatták a legfelsőbb bíróság vezetőjét, a bírák függetlenségét és feddhetetlenségét ellenőrző Integritási Tanácsot pedig egy jogszabály-módosítással a kormány éppen most rendelné saját felügyelete alá – áll a Tényellenőr elemzésében.

Kisebbségi jogok védelme

A kisebbségi, ideértve a magyar nyelvhasználattal kapcsolatos máig tartó vita ismertetése előtt meg kell említenünk, hogy 2012-ben, amikor az akkori ukrán elnök, Viktor Janukovics aláírta azt a nyelvtörvényt, amely hivatalosan is engedélyezte a kétnyelvűséget Ukrajnában – azaz az államnyelv mellett bizonyos kisebbségi nyelvek használatát.

A nyelvtörvény értelmében az ukrán maradt az ország hivatalos nyelve, de a kisebbségek hivatalosan is használhatták anyanyelvüket, ha arányuk elérte a 10 százalékot egy közigazgatási egységen belül.

Oligarchaellenes törvények

2021-ben Ukrajna egy új oligarchaellenes jogszabályt fogadott el, amely egyfelől megalapította az Ukrán Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanácsot (NSDC), amely jogosultságot kapott egy az oligarchákat listázó nyilvános regiszter létrehozására. A törvény meghatározta azt is, hogy ki számít oligarchának.

A jogszabály ugyan szigorú keretek közé szorítaná az oligarchákat, végrehajtását azonban felfüggesztették a Velencei Bizottság vizsgálata miatt.

A jogszabály azért is kiemelt jelentőségű Ukrajnában, mert az oligarchia sok versengő klán formájában él az országban, és rendszerszintű problémákat okoz a gazdaságban és társadalomban. A hatalom irányításért folytatott klánverseny kevésbé kiszámítható választási eredményekhez vezet, ami melegágya a politikai és gazdasági korrupciónak. Ennek a háború sem vetett véget.

Zelenszkij elnök egyik legnagyobb támogatóját, és Ukrajna egyik legnagyobb hatalmú oligarcháját Ihor Kolomojszkijt 2023-ban tartóztatták le.

Az üzletember ellen több, kisebb súlyú bűncselekmény mellett azért nyomoznak, mert 2013 és 2020 között állítólag fél milliárd hrivnyát, vagyis 130 millió amerikai dollárt mosott tisztára az irányítása alatt működő bankokban, a pénzt pedig külföldre vitte.

Az ukrán elnök személyesen is érintett volt hasonló botrányban.

A 2021-ben nyilvánosságra kerülő Pandora-iratok tanúsága szerint az ukrán elnök is rendelkezhetett (vagy akár még rendelkezhet is) egy olyan offshore számlával, amelyet néhány héttel a választási győzelme előtt adott át egy barátjának, és amely nem szerepelt vagyonnyilatkozataiban. A Guardian oknyomozó cikke szerint az ukrán elnök egy szövevényes offshore-hálózatban érdekelt, amelyben egykori filmes kollégáival együtt rejtettek el pénzeket.

Pénzmosás elleni törvények

A Moneywall 2017-es elemzése szerint Ukrajna jelentős pénzmosási kockázatokkal néz szembe a korrupció és az illegális gazdasági tevékenységek, például a fiktív vállalkozások, az adóelkerülés és a csalás miatt. A tanulmány megemlíti, és az oligarchák fent idézett tevékenységéből is kitűnik, hogy a pénzmosás Ukrajnában elterjedt mechanizmusai közé tartoznak az úgynevezett konverziós központok, amelyeken keresztül a pénzeszközöket a hivatalos gazdaságból az árnyékgazdaságba irányítják, illetve amelyeket a bevételek készpénzre váltására és az országból való kiutalására használnak.

A pénzmosás elleni küzdelem az uniós csatlakozási feltételei között is szerepelt, de már a fent idézett jelentés is további reformjavaslatokat állapított meg.

Ukrajna csatlakozásáról véleménynyilvánító szavazás lesz

Ukrajna csatlakozásáról véleménynyilvánító szavazás következhet, ahol a magyar állampolgárok mérlegelhetik a fenti mérföldkövek milyen eredményességgel érvényesültek az ukrán törvényhozásban az elmúlt években. A Tényellenőr elemzése mindazonáltal rávilágít, hogy bár Ukrajna ért el részleges eredményeket az uniós jogharmonizáció terén, ezek az eredmények egyelőre nagyon távol állnak attól, hogy teljesítsék a csatlakozás feltételeként megszabott mérföldköveket.

Borítókép: Ukrán és Európai Uniós zászló (Fotó: AFP)