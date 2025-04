Új vizsgálatok indultak a spanyol áramszünet ügyében

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Spanyolországban és Portugáliában hétfőn az ország történetének egyik legsúlyosabb áramszünete bénította meg a mindennapi életet. Azóta több új részlet is napvilágot látott a rendkívüli eseményről. Az Európai Bizottság vizsgálatot indít, a spanyol legfelsőbb bíróság külön nyomozást kezdett, és felmerült a stratégiai olajtartalékok mozgósítása is az áramszünet miatt.

Vizsgálódnak az áramszünet miatt a spanyol és a portugál hatóságok

Fotó: AFP

Brüsszel vizsgálatot indít az áramszünet ügyében

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy alapos vizsgálatot kezdeményez a Spanyolországot és Portugáliát sújtó áramszünet ügyében. Dan Jorgensen energiaügyi biztos közlése szerint az Európai Unió minden lehetséges módon támogatja a két érintett országot.