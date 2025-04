Dömötör Csaba: Brüsszel elkötelezte magát Ukrajna gyorsított uniós tagfelvétele mellett

A Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypárt országjárása keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón kifejtette: Ursula von der Leyen és Manfred Weber felszólalásai, valamint az Európai Néppárt állásfoglalása is egyértelműen azt követelik, hogy fel kell gyorsítani a tagsági eljárást. Azt is mondják, hogy minden tárgyalási fejezetet meg kell nyitni még ebben az évben. Azt várják, hogy az EU belső reformját is el kell végezni azért, hogy az Európai Unió a tagságra készen álljon, tehát nem Ukrajnának kell igazodni bizonyos ügyekben, hanem azt várják el, hogy az uniós intézményrendszer, az uniós programok igazodjanak az ukrán tagsághoz. Az ukrán tagság mielőbbi elérése az elsődleges cél az EU számára – vélekedett a politikus.