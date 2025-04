Gyászba borult Ukrajna húsvéthétfőn

Továbbra is folytatódnak a támadások Ukrajna ellen az orosz–ukrán háború során. Húsvéthétfőn legalább öt civil vesztette életét és tizenhatan sebesültek meg – számolt be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Ukrajna továbbra is légitámadásokkal néz szembe (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az ukrán légierő közleménye szerint az éjszaka folyamán ötvennégy orosz drónt indítottak Ukrajna ellen Kurszk, Brjanszk, Millerovo és Primorszk-Ahtarszk orosz városokból, valamint a megszállt Krím-félszigetről. Az ukrán légvédelem harmincnyolc drónt semmisített meg, további tizenhat pedig anélkül tűnt el a radarokról, hogy kárt okozott volna.

Harkiv megyében irányított légibombákkal támadták Petropavlivka falut, ahol egy 54 éves nő és egy 26 éves férfi vesztette életét. Ivaski faluban egy 24 éves férfit ölt meg egy orosz FPV drón. Kupjanszkban egy 58 éves nő szenvedett agyrázkódást dróntámadás következtében.

Herszon megyében harminchat települést ért támadás, köztük a megyeszékhelyet is. A támadások következtében egy ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek. Szumi megyét is érte támadás, egy halálos áldozattal, míg Bilopillya községben egy ember sebesült meg bombatámadás következtében.

Odesszában hárman sérültek meg egy éjszakai dróntámadás során. Dnyipropetrovszk megyében a Nikopol körzetben két idős ember szenvedett sérüléseket, amikor több települést is tüzérségi és dróncsapások értek. Donyeck megyében Mirnohrad városában egy személy sérült meg támadás következtében.

Borítókép: Támadásban megrongálódott épület Ukrajnában (Fotó: NurPhoto via AFP)