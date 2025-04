Irán és az Egyesült Államok folytatta a tárgyalásokat Ománban

Az Egyesült Államok és Irán évtizedekig nem tartottak fenn diplomáciai kapcsolatot, és most is közvetítőkön keresztül tárgyalnak. Erre a szerepre Omán és több közel-keleti ország mellett nemrég Oroszország is jelentkezett.

Borítókép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Ománban (Fotó: AFP)