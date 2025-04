Ma temetik Ferenc pápát

A brit királyi családot Vilmos herceg képviseli. VI. Fülöp spanyol király, Letizia királyné, valamint a belga, svéd, norvég és monakói uralkodók is jelezték részvételüket.

Lezárták a koporsót

Péntek este nyolc órakor Kevin Farrell bíboros kamarás vezette azt az ünnepélyes liturgiát, amely során lezárták a pápa fakoporsóját. Ezzel a római pápák temetési szertartásrendje, az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis előírásai szerint lezárult a virrasztás időszaka. A Szent Péter-bazilika kapuit este hét órakor bezárták, a ravatalhoz való bejutás már este hat órától nem volt lehetséges.

Róma püspökét, a katolikus egyház fejét örök nyugalomra helyezik

A szombati temetési liturgia délelőtt tíz órakor kezdődik a Szent Péter téren, ahol óriási tömeg, mintegy kétszázezer ember, vesz búcsút az egyházfőtől. A szertartást Giovanni Battista Re bíboros vezeti, több magas rangú egyházi személy koncelebrálásával. A Vatikán hangsúlyozta, hogy ez nem egy uralkodó, hanem egy pásztor temetése, utalva ezzel Ferenc pápa mindig alázatos, pompától tartózkodó személyiségére.

A temetés záró mozzanataként elhangzik az Utolsó ajánlás és a Búcsú, amelyekkel a pápa lelkét Isten oltalmába ajánlják. A liturgia után Ferenc pápa testét átszállítják a Santa Maria Maggiore-bazilikába, ahol végső nyugalomra helyezik, ahogy azt végrendeletében kérte. A temetést a világ minden részén élőben közvetítik.

Ferenc pápa rendkívül aktív egyházfő volt, 12 éves pápasága alatt csaknem ötven apostoli utazást tett külföldre. Az idős egyházfő a Covid–19-járvány miatti korlátozások és romló egészségi állapota ellenére is folytatta útjait az utolsó években. Ferenc pápa 47 apostoli útja során több mint 65 országot járt be, ezek között pedig számos történelmi jelentőségű látogatás is volt. Útjai sok esetben megerősítették a helyi, gyakran kicsiny keresztény közösségeket, és ökumenikus találkozókon, valamint nem katolikus vallási vezetőkkel folytatott párbeszéd által hoztak kézzelfogható eredményeket a hívők számára.

Ferenc pápa három alkalommal is meglátogatta a magyarokat. Először 2019-ben, a csíksomlyói búcsún mutatott be szentmisét, majd 2021 szeptemberében Budapestre látogatott, ahol a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét vezette. Második hivatalos magyarországi útja 2023 áprilisában volt, amikor háromnapos apostoli látogatása során többek között a Kossuth téren is misét celebrált. Ferenc pápa akkor úgy fogalmazott, hogy szívesen visszatérne, hogy több időt szenteljen a magyaroknak. Budapesti látogatása alkalmával felelevenítette első találkozását a magyar közösséggel, amely még a hatvanas években történt Chilében.

Magyarországról mindig elismerően nyilatkozott, kiemelve az ökumenikus nyitottságot, az ökológiai tudatosságot és a családpolitikai törekvéseket. A szentatya és Orbán Viktor miniszterelnök között közös értékekre épülő kapcsolat alakult ki. Találkoztak Budapesten és a Vatikánban is, beszélgetéseik középpontjában pedig a béke, a családok védelme és a keresztény örökség megőrzése állt.

Ferenc pápa halálával egy olyan korszak zárul le a katolikus egyházban, amelyet a szerénység, a párbeszéd és a béke keresése jellemzett. Egyházfők, hívek és nemzetek vezetői együtt kísérik utolsó útjára a 266. pápát, Jorge Mario Bergogliót.

Borítókép: Ferenc pápa koporsója (Fotó: AFP)