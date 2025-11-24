Lezárul egy korszak, végleg leáldozik a telefonfülkéknek

A fővárosi önkormányzat döntött, 2026 tavaszáig átfogó felmérést készít arról, hány telefonfülke van a városban, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak és használja-e őket még valaki. A felmérés eredményei alapján majd eldönthető lesz, mely fülkék maradhatnak és melyeket kell elbontani. A közgyűlés határozata lehetővé teszi, hogy a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődjön a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása. A kötelezettség ugyanis azt mondja ki, hogy a szerződött szolgáltatóknak a területükön minden négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy darab, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy darab nyilvános telefonállomást kell működtetniük.

Egyre több telefonfülkét cserélnek le (Fotó: MTVA/Róka László)

Az önkormányzat döntése egyfajta válasz arra a már régóta fennálló problémára, hogy a nyilvános telefonfülkék állapota, különösen a fővárosban, nem megfelelő. A legtöbb fülke koszos, megrongálódott és olykor még a hajléktalanok is elfoglalják őket. Ráadásul a mobil, online eszközök általánossá válásával már csak kevesen használják őket.

Azért, hogy pontosabb képet kaphassunk a nyilvános telefonok helyzetéről, lapunk megkereste a Magyar Telekomot és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH). Magyarországon összesen 5528 darab nyilvános telefonállomás üzemel, amelyből 553 található Budapesten.

Az NMHH már módosította a szolgáltatók nyilvános telefonok üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét, így idén július 1-jétől csak segélyhívások indításának lehetőségét kell biztosítaniuk.

A döntést egy vizsgálat előzte meg 2024-ben, és a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy bár valóban csökken a nyilvános telefonok használatának rendszeressége, továbbra is jelentős számú segélyhívás érkezik ilyen eszközökről, ezért ezeknek a telefonoknak még mindig fontos szerepük van a veszélyhelyzetek megoldásában.

A Telekom a saját eszközeit, amelyekből országosan 3718, Budapesten pedig 410 darab van, már átalakította, így az összes ilyen berendezés kizárólag díjmentes segélyhívásra alkalmas. A vállalat ezeket az eszközöket saját költségén üzemelteti, a fenntartásukra éves szinten négyszázmillió forintot költenek. Azt is jelezték, a fülkéket rendszeresen ellenőrzik, takarítják, de bejelentésre soron kívüli takarítást is elrendelnek.