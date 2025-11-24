telefonfülkeMagyar TelekomBudapestsegélyhívástelefonok

Lezárul egy korszak, végleg leáldozik a telefonfülkéknek

A telefonfülkékre ma már leginkább mint koszos, felesleges, olykor hajléktalanok által lakott reklámfelületekre gondolnak az emberek, és ez különösen igaz Budapesten. A háttérben azonban már megindult a változás, az általános, de mára elavult kommunikációs eszköz helyébe egy régi-új szolgáltatás lép.

Erős Hunor
2025. 11. 24. 5:28
Fotó: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc
A fővárosi önkormányzat döntött, 2026 tavaszáig átfogó felmérést készít arról, hány telefonfülke van a városban, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak és használja-e őket még valaki. A felmérés eredményei alapján majd eldönthető lesz, mely fülkék maradhatnak és melyeket kell elbontani. A közgyűlés határozata lehetővé teszi, hogy a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődjön a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása. A kötelezettség ugyanis azt mondja ki, hogy a szerződött szolgáltatóknak a területükön minden négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy darab, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy darab nyilvános telefonállomást kell működtetniük.

Budapest, 2022. május 21. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. hagyományos vezetékes megrongált, összefirkált utcai nyilvános telefonfülkéje a fővárosban a XI. kerületben, a Bartók Béla úton.
Egyre több telefonfülkét cserélnek le (Fotó: MTVA/Róka László)

Az önkormányzat döntése egyfajta válasz arra a már régóta fennálló problémára, hogy a nyilvános telefonfülkék állapota, különösen a fővárosban, nem megfelelő. A legtöbb fülke koszos, megrongálódott és olykor még a hajléktalanok is elfoglalják őket. Ráadásul a mobil, online eszközök általánossá válásával már csak kevesen használják őket.

Azért, hogy pontosabb képet kaphassunk a nyilvános telefonok helyzetéről, lapunk megkereste a Magyar Telekomot és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH). Magyarországon összesen 5528 darab nyilvános telefonállomás üzemel, amelyből 553 található Budapesten.

Az NMHH már módosította a szolgáltatók nyilvános telefonok üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét, így idén július 1-jétől csak segélyhívások indításának lehetőségét kell biztosítaniuk.

A döntést egy vizsgálat előzte meg 2024-ben, és a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy bár valóban csökken a nyilvános telefonok használatának rendszeressége, továbbra is jelentős számú segélyhívás érkezik ilyen eszközökről, ezért ezeknek a telefonoknak még mindig fontos szerepük van a veszélyhelyzetek megoldásában.

A Telekom a saját eszközeit, amelyekből országosan 3718, Budapesten pedig 410 darab van, már átalakította, így az összes ilyen berendezés kizárólag díjmentes segélyhívásra alkalmas. A vállalat ezeket az eszközöket saját költségén üzemelteti, a fenntartásukra éves szinten négyszázmillió forintot költenek. Azt is jelezték, a fülkéket rendszeresen ellenőrzik, takarítják, de bejelentésre soron kívüli takarítást is elrendelnek.

A főváros által tervezett fülkeleszerelés csak akkor lehetséges, ha az NMHH-határozat értelmében többleteszköznek számítanak, az adott területen üzemel másik telefon is. Azonban egyre kevesebb ilyen fülke van, a fülkéket és készülékeket a Magyar Telekom folyamatosan selejtezi, majd hulladékként újrahasznosításra elszállíttatja.

Ráadásul mire a főváros vezetése egyáltalán elkezdett foglalkozni a telefonfülkék helyzetével, addigra a vállalat már fokozatosan megkezdte az egyetemes szolgáltatási területein található telefonfülkéket is lecserélni új, kizárólag segélyhívás indítására alkalmas, modern berendezésekre.

Ezek az új, oszlop alakú eszközök már több helyen feltűntek a fővárosban és más városokban, használatuk pedig egyszerű, vészhelyzet bejelentésére alkalmas. Csupán egyetlen gomb található rajtuk, amelynek megnyomása automatikusan a 112-es telefonszámot tárcsázza. A Telekom üzemeltetésében Budapesten jelenleg csupán már csak 18 darab olyan fülke áll, melyben technológiaváltás miatt készülék már nem található, ezeket az év végéig új segélyhívókra cserélik. 

Forrás: Facebook

Ami a segélyhívó oszlopokat illeti, nem új találmányok, már a korábbi években, évtizedekben is voltak ilyen eszközök a nagyobb városokban, kerületekben. A főváros is tartott fenn ilyen szolgáltatást, amit pont két évvel ezelőtt szüntetett meg kihasználatlanságra hivatkozva.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

