Podmaniczky MozgalomVitézy DávidnakFővárosi ÖnkormányzatFővárosi Közgyűlés

Hamarosan eltűnhet a fővárosi telefonfülkék nagy része

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azt javasolta a Fővárosi Közgyűlésben, hogy a feleslegessé vált budapesti telefonfülkéket bontsák el, azok ugyanis szerinte már csak – egy jogi lehetőséget kihasználva – reklámfelületként vannak jelen.

Gábor Márton
2025. 11. 04. 17:57
ebből a telefonfülkéből indították a hívást Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének, Vitézy Dávidnak a javaslata nyomán a Fővárosi Önkormányzat 2026 tavaszáig átfogó felmérés készít arról, hány telefonfülke van a városban, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak, és használja-e őket még valaki. A felmérés eredményei alapján majd eldönthető lesz, mely fülkék maradhatnak és melyeket kell elbontani.

Budapest utcáit eddig több száz elhagyatott, betört üvegű, összegraffitizett telefonfülke csúfította – most azonban pont kerülhet ennek a korszaknak a végére

– jelentette be a Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról számolt be, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta az előterjesztésüket, amely elindítja a város telefonfülkéinek teljes felülvizsgálatát és a felesleges darabok eltávolítását.

A közgyűlés határozata lehetővé teszi, hogy a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődjön a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása.

A Fővárosi Közgyűlés emellett arra is utasította a főpolgármestert, hogy a testület felterjesztési jogával élve kezdeményezze a kormánynál az elektronikus hírközlésről szóló törvény felülvizsgálatát, valamint a főpolgármester kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökével a nyilvános fülkékkel kapcsolatos szabályok módosítása ügyében.  

Annak ellenére, hogy a telefonfülkék és a felhasználók száma is folyamatosan csökken, a fővárosban továbbra is szinte lehetetlenség úgy közlekedni, hogy ne találkozzunk telefonfülkékkel. Ezekre manapság már csak haszontalan, a közterületeket vizuálisan romboló elemekként lehet tekinteni, ugyanis sokban már telefon sincs.

A Magyar Telekomnak ugyanakkor kötelező ezeket a telefonfülkéket működtetnie. A Magyar Telekomnak mint egyetemes szolgáltatónak ugyanis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kijelölő határozatából eredő kötelezettsége, hogy az egyetemes szolgáltatási területén minden négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy darab, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy darab nyilvános telefonállomást működtessen. 

Meglepő vagy sem, de még mindig rengeteg nyilvános telefonfülke üzemel a fővárosban és vidéken is. A hatóság 2023-as adatai szerint országosan csaknem hatezer telefonfülke üzemelt, ebből 410 Budapesten található. 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu