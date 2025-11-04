Hamarosan eltűnhet a fővárosi telefonfülkék nagy része

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének, Vitézy Dávidnak a javaslata nyomán a Fővárosi Önkormányzat 2026 tavaszáig átfogó felmérés készít arról, hány telefonfülke van a városban, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak, és használja-e őket még valaki. A felmérés eredményei alapján majd eldönthető lesz, mely fülkék maradhatnak és melyeket kell elbontani.

Budapest utcáit eddig több száz elhagyatott, betört üvegű, összegraffitizett telefonfülke csúfította – most azonban pont kerülhet ennek a korszaknak a végére

– jelentette be a Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról számolt be, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta az előterjesztésüket, amely elindítja a város telefonfülkéinek teljes felülvizsgálatát és a felesleges darabok eltávolítását.

A közgyűlés határozata lehetővé teszi, hogy a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődjön a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása.

A Fővárosi Közgyűlés emellett arra is utasította a főpolgármestert, hogy a testület felterjesztési jogával élve kezdeményezze a kormánynál az elektronikus hírközlésről szóló törvény felülvizsgálatát, valamint a főpolgármester kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökével a nyilvános fülkékkel kapcsolatos szabályok módosítása ügyében.

Annak ellenére, hogy a telefonfülkék és a felhasználók száma is folyamatosan csökken, a fővárosban továbbra is szinte lehetetlenség úgy közlekedni, hogy ne találkozzunk telefonfülkékkel. Ezekre manapság már csak haszontalan, a közterületeket vizuálisan romboló elemekként lehet tekinteni, ugyanis sokban már telefon sincs.

A Magyar Telekomnak ugyanakkor kötelező ezeket a telefonfülkéket működtetnie. A Magyar Telekomnak mint egyetemes szolgáltatónak ugyanis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kijelölő határozatából eredő kötelezettsége, hogy az egyetemes szolgáltatási területén minden négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy darab, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy darab nyilvános telefonállomást működtessen.