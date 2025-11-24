Didergősen indul a nap, a havazást eső, ónos eső váltja fel

Egyre több felhő képződik felettünk, és délutánig mindenhol záródik a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Többórás napsütésnek a délkeleti, keleti országrészben, illetve esetleg északnyugaton van nagyobb esélye.

Az északkeleti tájakon a déli óráktól havazás előfordulhat – kiemelten, legtovább a határ mentén –, melyet arrafelé este vegyes halmazállapotú csapadék,

akár átmeneti ónos eső, majd eső vált.

Estétől a középső országrészben is egyre többfelé elered az eső. A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont közeli maximumokra lehet számítani.

Késő este –1, +8 fok közötti értékekre lehet számítani, de fokozatosan enyhül az idő.

Meggyötörhet a melegfront

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – írja orvosmeteorológiai előrejelzésében a Koponyeg.hu.

