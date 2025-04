Szijjártó Péter: Az európaiak háborús stratégiát, az amerikaiak és a magyarok békestratégiát követnek

Szijjártó Péter a NATO–Ukrajna Tanács munkavacsoráját követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az európai szövetségesek részéről továbbra is erőteljes háborús stratégia látszik, számos tagállam újabb fegyverek küldését és szankciók bevezetését tartaná szükségesnek, ugyanakkor azt üdvözölte, hogy az észak-atlanti szervezet főtitkára is kiemelte, hogy nem folytatódhat tovább a pusztítás és a gyilkolás.

A magam részéről kifejeztem a magyar emberek nagyrabecsülését és köszönetét Donald Trump elnöknek és az új amerikai adminisztrációnak mindazokért a békeerőfeszítésekért, amelyeket az elmúlt hetekben láthattunk

– tudatta. Üdvözölte a közvetlen párbeszéd helyreállítását az Egyesült Államok és Oroszország között, amelynek révén szerinte máris enyhült a háborús eszkaláció kockázata, és így a világ biztonságosabb hellyé vált.

– Itt most sokat hallhattam kollégáktól, hogy az oroszoknak el kell fogadni a feltétel nélküli tűzszünetet. Ezt azok mondják, akik három éven keresztül minket szidalmaztak, kritizáltak, támadtak és oktattak ki amiatt, mert három éve a tűzszünet mellett érvelünk – szögezte le.

Mi három éve látjuk, hogy ennek a háborúnak csak egy amerikai-orosz megállapodás tud pontot tenni a végére, ezért minden amerikai-orosz konzultációt üdvözlünk

– tette hozzá. – Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy ők elkötelezettek maradnak a békeerőfeszítéseikben. Mi, magyarok pedig elkötelezettek maradunk az amerikai béketörekvések támogatásában mindaddig, amíg az szükséges. Büszkék vagyunk arra, hogy az amerikai béketörekvések legelkötelezettebb és leghangosabb támogatói vagyunk a NATO-n belül, és ez így marad a jövőben is – folytatta.

Trump tiszta vizet öntött a pohárba

Szijjártó Péter háláját fejezte ki az új amerikai vezetésnek azért is, mert "tiszta vizet öntöttek a pohárba, s véget vetettek Ukrajna hitegetésének" a NATO-tagság perspektívájával kapcsolatban.

Nyilvánvalóan Ukrajna NATO-tagsága a harmadik világháború kirobbanásához vezetne szinte azonnal. Magyarország ilyet természetesen soha nem támogat, és nem is fog támogatni

– figyelmeztetett. Majd fontos mérföldkőnek nevezte a megállapodást az energia-infrastruktúrával szembeni támadások tilalmáról. És rámutatott, hogy Magyarország ellátása szempontjából lényeges létesítményeket is több csapás ért az utóbbi években, például a Barátság kőolajvezetéket és annak egyes műszaki állomásait. – Több olyan nap is volt az elmúlt időszak során, amikor a Magyarországra irányuló kőolajszállítás leállt, ezért a mi elvárásunk világos: mivel semmilyen felelősséget nem viselünk a háború tekintetében, s nem vettünk, nem is veszünk részt benne, és mivel mi vagyunk Ukrajna jelenlegi első számú villamosenergia-ellátói, ezért világosan elvárjuk, hogy ne támadják a Magyarországra irányuló energiainfrastruktúrát a jövőben – hangsúlyozta.

Az energiaellátás biztonságát szuverenitási kérdésnek tartjuk. Az energiaellátásunk biztonsága elleni támadást a szuverenitásunk elleni támadásnak tartjuk, és annak megfelelően is kezeljük

– fűzte hozzá. – Tehát az európai szövetségesek továbbra is leginkább szankciókban, fegyverküldésben, pénzküldésben gondolkodnak Ukrajnában, alapvetően egy háborús stratégiát hajtanak végre. Az Egyesült Államok és annak elnöke, Donald Trump békestratégiát hajt végre, és ezt a békestratégiát Magyarország a NATO tagországai közül a leghatározottabban, a legelkötelezettebben és a leghangosabban támogatja – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/ Szijjártó Péter)