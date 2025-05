Brüsszelben kommunistákat megszégyenítő módon megfélemlítik az újságírókat

Az Európai Parlament épületében zaklatták kollégáinkat, és azzal fenyegette őket az EP egy alkalmazottja, hogy kitiltják őket az épületből.

Az EP épülete Brüsszelben

(Fotó: AFP)

Kollégáink az EP Jogi bizottságának (JURI) üléséről távozó képviselőknek szerettek volna kérdéseket feltenni. Tudomásunkra jutott ugyanis, hogy egy strasbourgi háttérbeszélgetésen egyeztetés folyt a mentelmi jogi eljárási szabályok módosításáról. A tervezett változtatás célja, hogy a jogállamisági eljárás alá tartozó tagállamból érkező mentelmi ügyeket felfüggeszthessék: így akadályoznák meg a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmek tárgyalását.

A Magyar Nemzet újságírója megkérdezte az EP alkalmazottját, hogy miért követi őket, amire azt a választ kapták, mert „a múlt héten is rosszul viselkedtek”, és ha „ma is rosszul viselkednek”, akkor kitiltják az Európai Parlamentből. Sőt, Brüsszel embere azzal is megfenyegette kollégáinkat, hogy rájuk küldi a biztonsági személyzetet.

A kommunista idők EP-alkalmazottja, aki hírből sem hallott a sajtószabadságról

„Vagy én kísérem önöket, vagy a biztonságiak” – fogalmazott az EP-alkalmazott, majd egy jó félórán keresztül oktatta ki munkatársainkat, akik csak a munkájukat akarták végezni.

A Magyar Nemzet újságíróját zaklató EP-alkalmazott akkor sem tágított, amikor kollégáink közölték, hogy ők nem voltak az EP semelyik hivatalos vagy nem hivatalos múlt heti rendezvényén, tehát nem „rosszalkodhattak”.