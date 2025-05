Nem hozott eredményt a lengyel elnökválasztás első fordulója vasárnap. A második forduló előtt Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője beszélt lapunknak a voksolás jelentőségéről Lengyelország számára.

Marcin Romanowski szerint ha Rafal Trzaskowski győz a második fordulóban, Lengyelország teljes mértékben külföldi befolyás alá kerül (Fotó: Anadolu via AFP)

Ezen elnökválasztásokon mindenekelőtt Lengyelország biztonsága és szuverenitása forog kockán Brüsszel és Berlin egyre növekvő politikai és gazdasági nyomása – többek között az illegális migránsok befogadására irányuló nyomás – miatt. Ez sokkal több, mint csak két jelölt közötti verseny

– hangsúlyozta Romanowski.

Az elmúlt másfél évben Donald Tusk baloldali liberális kormánya szisztematikusan szétverte a jogállamiság intézményeit, és alárendelte azokat külföldi érdekeknek. A cél a teljes integráció egy Németország által dominált európai szuperállamba, Lengyelország nemzeti érdekeinek feláldozásával – tette hozzá.

A korábbi lengyel igazságügyi miniszterhelyettes szerint ugyanez a forgatókönyv készül Magyarországra is.

Egyértelmű párhuzamokat látok: Magyar Péter – Manfred Weber politikai projektje – nyíltan kijelentette, hogy «azt fogja tenni, amit Tusk Lengyelországban».

Ez egy regionális forgatókönyv, amelyben a Brüsszel és a Soros Györgyhöz kapcsolódó hálózatok által támogatott helyi politikusok egy célért küzdenek: a hatalom megragadásáért és országuknak a Brüsszel által irányított centralizáció alá vonásáért – hívta fel a figyelmet.

Lengyelországban már tanúi vagyunk annak, hogy az ügyészséget és a biztonsági apparátust nemcsak az ellenzéki politikusok ellen, hanem bárki ellen bevetik, aki mer ellentmondani a liberális fősodornak. Soha nem látott médiakampány folyik, amely torzításon és manipuláción alapul

– mondta, hozzátéve, hogy ez a választás most az utolsó akadály annak útjában, hogy Lengyelország teljes mértékben külföldi befolyás alá kerüljön.

Mivel egyik jelölt sem tudta megszerezni a szükséges számú szavazatot, június 1-jén második fordulóra is sor kerül. Romanowski szerint a példátlan manipuláció és a kormány oldalán lévő média- és intézményi előny ellenére a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrocki nagyon jó eredményt ért el az első fordulóban.

Ez azt mutatja, hogy a lengyelek egyre inkább tudatában vannak a fenyegetés mértékének. Most már látják, hogy 2023 őszén becsapták őket, amikor Donald Tusk a «jogállamiság» és az «európai értékek» zászlaja alatt ragadta magához a hatalmat, majd megkezdte az intézmények tisztogatását, az ellenzék támadását és az ország irányításának átadását a brüsszeli bürokratáknak

– emelte ki.

A második fordulóban nagyon agresszív, brutális és piszkos kampányra számítunk

– mondta a lengyel politikus.

– Sajnos ez azért van, mert Tusk emberei az elmúlt másfél évben súlyos bűncselekményeket követtek el. Nyíltan megsértve a törvényt és az alkotmánybíróság ítéleteit, erőszakkal elfoglalták az ügyészséget. Jogellenesen menesztették a bírósági elnököket. Megalázó bánásmóddal, sőt kínzással is éltek a fogva tartott köztisztviselőkkel, hogy hamis vallomásokat csikarjanak ki belőlük az ellenzéki politikusok ellen. Keresztény és konzervatív civil szervezeteket vettek célba – sorolta Romanowski. – Ez úgy hangzik, mintha Fehéroroszországban lenne – de Lengyelországban történik. Most már tudják, hogy a hatalom elvesztése börtönt jelenthet. Ezért hajlandók minden eszközt – beleértve az illegálisakat is – bevetni, hogy megtartsák azt – tette hozzá.

A globalista establishmentnek semmi sem állhat az útjába, hogy megvédje pozícióját. De egyre növekszik a közvélemény ellenállása is – minél többet használják az ügyészeket, a titkosszolgálatokat és a külföldi pénzt, annál inkább elutasítják őket a lengyelek. Ezért vagyok meggyőződve arról, hogy Karol Nawrockinak valódi esélye van a győzelemre

– szögezte le.

Az is Nawrocki malmára hajtja a vizet, hogy a konzervatív jelöltek – mint Sławomir Mentzen és Grzegorz Braun – Karol Nawrockival együtt a szavazatok több mint felét szerezték meg.

Ez azt jelenti, hogy a lengyelek többsége továbbra is egy szuverén, erős, nemzeti és keresztény értékeken alapuló Lengyelországot akar

– hangsúlyozta.

Ezek az emberek nem ülnek fel a baloldali és liberális propagandának. Olyan országot akarnak, amely saját jövőjéről dönt, és nem vakon követi Brüsszel utasításait – tette hozzá.

A fenyegetések komolyságára tekintettel most elengedhetetlen, hogy minden jobboldali politikai erő – pártbeli és személyes különbségektől függetlenül – összefogjon, és ne hagyja magát hamis ígéretekkel elaltatni. Trzaskowski – akárcsak Magyar Péter Magyarországon – centristának tetteti magát, hogy megtéveszthesse a választókat. Azt mondja, amit a konzervatív szavazók hallani akarnak, de ha nyer, hűségesen végrehajtja az Európai Bizottság minden követelését: az illegális migránsok áttelepítését, az LMBTQ-agenda bevezetését és a független intézmények felszámolását. Ezt nem engedhetjük meg

– figyelmeztetett Marcin Romanowski.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnökjelölt (Fotó: AFP)