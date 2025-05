Martin Helme: Európa még mindig sötét utakon jár

Martin Helme, az Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) elnöke is felszólalt a CPAC Hungary színpadán Budapesten. Mindig nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Budapesten. Különösen, ha az azonos gondolkodású, normális emberekkel lehet találkozni – fogalmazott az észt politikus. Mint mondta:

Legyünk világosak, fogalmazzunk világosan Donald Trump lehetőséget teremtett arra, hogy megváltoztassuk a nyugati civilizáció irányát. Egy évvel ezelőtt, amikor ugyanitt találkoztunk, mindannyian a teljes civilizációs összeomlás felé tartottunk. Jelen pillanatban az útjaink Európa és Amerika útjai elváltak egymástól.

Martin Helme kiemelte, Trump elnökkel az amerikaiak megragadták a lehetőséget és felismerték a helyzet sürgősségét. – Azzal bízták meg vezetőiket, hogy radikálisan változtassák meg az országuk irányát, pályáját. Egyébként ugyanez mondható el egy másik országról a nyugati féltekén, a csodálatos dél-amerikai politikai inspirációról, Argentínáról. Néhány bíztató kivételtől eltekintve Európában – és igen, rátok gondolok, tisztelt házigazdákra, magyarokra – Európa még mindig rendkívül sötét utakon jár – mondta, és kiemelte:

Ha nem változtatunk irányt, a bevándorlás, az őrült környezetvédelmi téveszmék, a wokeideológia gonosz szexuális perverziói, a korrupt igazságszolgáltatási rendszerek és a demokratikus eljárások egyre durvább felfüggesztése, elkerülhetetlenül erőszakos, korrupt és gonosz uralom idejéhez vezet, szabadságunktól megfosztva, védtelenül állva a külső erőkkel szemben, és ahol senki sem menekülhet az így előidézett nyomorúság elől.

Martin Helme megjegyezte, ez az, amit kockáztatunk, nem csak a biztonságot és a jólétet, hanem a szabadságot és az emberi boldogságot. A kultúránk és az identitásunk van fenyegetve.

Éppen ezért nem szabad és nem engedhetjük meg magunknak, hogy elszalasszuk a lehetőséget, amelyet Trump elnök és a Trumpizmus nyitott meg számunkra. Támadásba kell lendülnünk. Elsősorban azt az ideológiát kell megkérdőjeleznünk, megtámadnunk, amelyen az európai hatalmi projekt alapul. Európa ugyanis liberális uralom alatt áll immár évtizedek óta

– emelte ki.

Mint mondta, most kell lecsapni rájuk, méghozzá keményen. Az európai elit a nemzetállam és a szuverenitás eszméjének ellensége, a hatalmuk azon az elképzelésen alapul, hogy a szuverenitás összevonható, megosztható vagy valamilyen módon átruházható apró darabonként és hogy soha nem lehet azt visszaszerezni – fejtette ki Martin Helme, és kiemelte, ez azonban nem így van, ideje visszaverni mindezt.

– Vissza kell vennünk a hatalmat, ami az európai nemzeteket illeti. Hogy hogyan? Fontos megértenünk, hogy nem csak Amerikában, hanem Európában is minden intézmény üressé vált, és alávetették a globalistáknak. Minden intézmény, amely egykor Európát naggyá tette, most Európa ellen dolgozik. A média, az akadémiai körök, a legtöbb vallási intézmény, az igazságszolgáltatás, a kulturális intézmények, sőt sok esetben még a hadsereg és a rendőrség is ideológiailag tökéletesen korrupt. Nézzük csak meg a brit rendőrséget, ahogy szivárványos zászlókkal táncol az utakon, majd pedig ezt követően megveri a brit nyugdíjasokat a muszlimok nevében, akik azért háborodnak fel, mert felelősségre vonják őket kisgyermekek megerőszakolásáért és meggyilkolásáért – fogalmazott a politikus.

Martin Helme arról is beszélt, ez egy ideiglenes lassulás a globalisták számára. – Azt is fontos belátni, hogy meg kell szegnünk a szabályokat. Mert a szabályokat oly módon alakították ki, hogy soha ne nyerhessünk. Amint lehetőségünk nyílik rá, meg kell reformálnunk vagy fel kell számolnunk az összes intézményt. Tegyünk úgy, ahogy Donald tette! Szüntessük meg a USAID-et! Vonjuk meg a WHO finanszírozását. Vonjuk meg a Harvard finanszírozását, rúgjunk ki minden transzszexuális katonát, rúgjunk ki minden titkosszolgálati vezetőt, reformáljuk meg a bíróságokat! – fogalmazott.

Martin Helme szerint ez ugyanis nem káosz, nem a képtelenség a kormányzásra, hanem a nép által megkövetelt politikák megvalósítását akadályozó és országainkat tönkretevő rendszerek szándékos megzavarása. Mint fogalmazott: Azokat az intézményeket, amelyek nem állnak kormányzati finanszírozás alatt, meg kell kerülni. A hagyományos médiával nem kell semmit sem tennünk, csak irrelevánssá kell tennünk azáltal, hogy új médiumokhoz fordulunk.

– A baloldali aktivisták ezekben az indoktrinációs központokban, amelyeket néha újságírásnak neveznek, egyszerűen kihalnak, különösen, ha elveszítik a rejtett államfinanszírozást. Mindezek az intézmények ellenünk, hazafiak ellen dolgoznak, ellenünk dolgoznak, ellenünk normális emberek ellen. Ezek az intézmények tönkreteszik az országainkat, az életmódunkat és a gyermekeink élőjét. Vagy teljesen megváltoztatjuk őket, vagy ha ez nem lehetséges, még azelőtt kell megsemmisítenünk őket, hogy ők semmisítenek meg bennünket. Így tesszük majd újra naggyá Európát – zárta gondolatait az Észtországi Konzervatív Néppárt elnöke.

Borítókép: CPAC Hungary (Fotó: Csudai Sándor)