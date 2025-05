Ukrajna évekkel ezelőtt célkeresztbe vette Magyarországot

Folyamatosan és módszeresen támadja Magyarországot Ukrajna, és az ország, ahol virágzik a korrupció, a drog- és a fegyverkereskedelem, nem válogat az eszközökben. Fenyegetések, kiber- és energetikai támadások mellett még egy halállistát is írtak az ukránok, Zelenszkij támogatásával, amelyen magyar politikusok is szerepelnek. Többek között Orbán Viktor is.

Ukrajna elnöke Magyarország támadásának központi figurája A képen: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Gúnyos hangnem és erőszakos üzenet

2019-ben jelent meg egy nyilatkozat, amelyben Szergej Melnicsuk ukrán képviselő úgy fogalmazott:

Ha Kárpátalja elszakadna, két óra alatt a Balatonnál lennénk.

Ezt az állítást idézve 2023-ban már az Amerikai Népszavában azon örömködött, hogy „Zelenszkijnek ma már nem kellene két óra, hogy az ukrán hadsereg a Balatonnál legyen.” Gúnyosan hozzátették:

Egy órán belül a Balatonban mosnák a csizmát.

Halállista, amin több magyar politikus is szerepel

A Mirotvorec honlapot 2014-ben hozták létre, miután Oroszország annektálta a Krímet és elfoglalta a Donbász egy részét. Ultranacionalista körök így listázzák – ahogy ők fogalmaztak – Ukrajna ellenségeit, írta korábban a V4NA.

Ma már több tízezer személy szerepel a listán, dacára annak, hogy ez súlyosan sérti a személyiségi jogokat, hiszen személyes adatokat, születési dátumokat, lakcímeket, útlevéladatokat is közölnek, nyilvánosan. Mindez azonban nem működne az ukrán belbiztonsági szervek információszivárogtatása nélkül. Egyértelmű tehát, hogy a portál üzemeltetői kapcsolatban állnak az ukrán kormányzattal és a kormányzati szervekkel, sőt, amint a V4NA felfedte, a médiaoldal üzemeltetője a Zelenszkij-féle kabinet egyik fontos háttérembere, Anton Gerascsenko, aki kívülről ad tanácsokat a belügyminisztériumnak. A belügyminisztérium pedig azért támogatja az oldalt, mert ők is használják.

Єслі шо, cьогодні день народження Центру "Миротворець".https://t.co/3IImNGCxXY — @UA_Peacemaker (@UaPeacemaker) March 16, 2025

A kárpátaljai magyar közösséget is negatívan érintette a Mirotvorec működése

Folyamatosan kerültek fel az általuk kettős állampolgároknak vélt kárpátaljai magyaroknak a személyes adatai. Főleg azoké, akik hivatalokban, intézményekben valamilyen tisztséget is betöltenek; a kárpátaljai magyar közösség ezen tagjainak kiszivárogtatják az útlevéladatait, a magyar okmányaik adatait. Sokan állami tisztségeket hagytak ott emiatt, hiszen félelmet kelt a helyi magyar közösségben a portál működése. Orbán Viktor kormányfő előtt Szijjártó Péter külügyminiszter is felkerült a listára, de szerepel rajta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is, csakúgy, mint Várhelyi Olivér korábbi uniós bővítési biztos.