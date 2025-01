Ezért fontos a Török Áramlat: hazánk gázellátása lehet a tét

A magas energiaárak jelentik a legnagyobb veszélyt a gazdaságra Orbán Viktor miniszterelnök szerint, ezért meg kell akadályozni, hogy Brüsszel olyan szankciós politikát folytasson, ami drága energiaárakhoz vezet, mert ez jelentősen csökkentheti a magyar gazdaság növekedési esélyeit is.

A kormányfő a péntek reggeli, a Kossuth rádióban elhangzott interjújában azt is hangsúlyozta, hogy minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy a Török Áramlatot támadás érje. A Világgazdaság cikke összegzi, hogy miért is ennyire fontos ez a gázvezeték Magyarország számára, és mit kell arról tudnunk.

A Török Áramlat Oroszországból Törökországba, majd onnan Magyarországra tartó gázvezeték, amelyen a hazai földgázimport döntő része is érkezik, sőt mióta az Ukrajnán keresztüli gáztranzit leállt, részben ennek a vezetéknek köszönhető az is, hogy hazánk képes segíteni Szlovákia ellátását is.

Az évi 31,5 milliárd köbméter kapacitású gázvezeték a Fekete-tenger mélyén fut, ám Magyarországot már ennél kisebb kapacitás mellett éri el. A vezeték ugyanakkor kulcsfontosságú szerepet tölt be hazánk energiabiztonsága szempontjából. Ezért is különösen aggasztó, hogy az elmúlt napokban Ukrajna dróntámadást hajtott végre a vezeték oroszországi szakasza ellen.

A 2021-ben átadott vezeték lehetővé teszi, hogy az ukrán tranzitútvonal elzárása után is olcsó orosz gázhoz jusson Magyarország, amely a jelenlegi helyzetben Közép-Európa gázkereskedelmi központjává is teszi hazánkat.

A vezetéken évi hét-nyolc milliárd köbméter földgáz érkezik hazánkba, ami már közelíti a teljes éves fogyasztást.

Nem véletlenül nevezte a miniszterelnök a vezetéket a magyar gazdaság ütőerének.

Noha a Török Áramlat elleni támadást Ukrajna hajtotta végre, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a héten arról beszélt, hogy a vezetéket az Egyesült Államok akarja kiiktatni, mert Washingtonnak nincs szüksége versenytársakra az energiapiacon.

Mint ismert, az elmúlt évtizedben az amerikai palaolaj-forradalom hatására a korábban energiaimportőr Egyesült Államok jelentős exportőrként jelent meg mind a kőolaj, mind a földgáz piacán, utóbbi cseppfolyósított formája miatt (LNG) már a világ legnagyobb exportőrévé is vált. Mára ugyanis az USA a világ legnagyobb kőolaj- és földgáztermelője lett, amit még az óriási belföldi piac sem képes felszívni.

Azonban általánosságban elmondható, hogy a földgáz szállítása jóval olcsóbb vezetéken, mint hajón, így a Török Áramlat az amerikai LNG-exportra vonatkozó tervek útjában áll. A vezetékes szállítás ugyanakkor kevésbé rugalmas, mint a hajóra pakolt jéghideg földgáz, amely nemcsak a vezeték útvonalán, de szerte a világban teríthető. Igaz, a szállításokhoz mind export-, mind importterminálokra szükség van, amelyek létrehozása szintén költséges beruházás.