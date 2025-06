Moszkva bejelentette az atomháborút

Megállapodtunk végül először Isztambulban. Elkészítettünk egy szerződést, most is emlékszem rá: 19 oldal, nagyon részletes. Még olyan apróságok is benne voltak, hogy a szavakat egyformán értsük oroszul, angolul és ukránul. Április 15-én Putyin elnök átnézte ezt a szerződést, és egy vagy két javítást tett. Ő hivatásos jogász.