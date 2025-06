Trump egyértelművé tette álláspontját Izrael és Irán háborújáról

Ahogy arról a Magyar Nemzet is többször beszámolt, az amerikai elnök korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy Irán „kemény tárgyalófél”, és szerinte még van lehetőség békés megoldásra. Most viszont, hogy Izrael végrehajtotta nagyszabású katonai akcióját, Donald Trump a szövetséges mellé állt, miközben egyértelmű üzenetet küldött Iránnak: „Meg kell kötni a megállapodást, mielőtt minden odavész.”

Donald Trump kiállt Izrael mellett

Fotó: AFP

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Trump nem akarta, hogy most történjen meg a támadás, de megérti, hogy Izrael szuverén állam, és támogatja őket mint szövetségest. Az izraeli csapás után ugyan még próbált óvatos hangot megütni, de szombat reggelre – miután Irán válaszul rakétákat lőtt ki – már egyértelműen sikeres akciónak nevezte az izraeli fellépést. Noha a külügyminisztérium hivatalos közleménye még hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem vett részt a támadás megtervezésében, és nem is kívánta ismerni annak részleteit, Trump saját megszólalásaiban már világossá tette, hogy előre tudott az akcióról, számol be róla a Politico.