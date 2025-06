Mi is valójában a globalizált intifáda?

A második intifáda (2000–2005), az al-Aksza-intifáda sokkal kegyetlenebb volt. A Hamász, az al-Aksza Mártírjainak Brigádjai és a Fatah Tanzim-milíciái, a Palesztin Iszlám Dzsihád és más terrorista szervezetek számtalan merényletet hajtottak végre, amelyek több mint ezer izraeli életét követelték.

Az intifáda szó kezdettől fogva brutális erőszakkal társult, amit a megszállók alól való függetlenség elérésének égisze alatt követtek el.

Felszabadítási harc, ami összeköti a baloldalt a muszlimokkal

A kolonializmus kifejezés világszerte szimpátiát váltott ki a baloldalon és a muszlimok körében, mivel az általuk gyarmatosítónak tartott erők elleni igazságos harcot jelképezte. Így már 2002-ben a „Globalize the Intifada” felirat volt látható a G8-csúcstalálkozó ellen tüntető demonstrálók transzparensein a kanadai Ottawában. 2021 után egyre gyakrabban skandálták ezt a szlogent – a „Free Palestine” és a „From the River to the Sea” (A folyótól a [Jordán] tengerig) mellett – nyugati városokban, például New Yorkban, Londonban és Berlinben.

Linksextremisten und Islamisten haben sich verbündet, und nicht nur Israelis sind gefährdet, sondern Juden weltweit. Und ebenso Nichtjuden, wie Terroranschläge zeigen, so @shlomosapiens. Stell‘ Dir vor, wir sind im „Heiligen Krieg“, und keiner merkt’s. https://t.co/3MiCcYNZS2 pic.twitter.com/4OPwlCSyDT — NIUS (@niusde_) June 12, 2025

Olyan csoportok, mint a New York-i székhelyű, palesztin vezetésű Within Our Lifetime (WOL) csoport terjesztették a szlogent tüntetéseken és közösségi média platformokon, hogy tiltakozzanak Izrael politikája és a nyugati támogatás ellen. A Palestinian Youth Movement (PYM) és Samoudin is használta a szlogent – gyakran a „From the River to the Sea” szlogennel együtt –, valamint baloldali és cionistaellenes, nem arab mozgalmak tagjai is skandálták azt, többek között a Party for Socialism and Liberation (Szocializmus és Felszabadulás Pártja).

Intifáda: Fokozódik az Izrael-ellenesség

Az Izrael-ellenes tüntetések 2023. október 7-e után, a palesztin terroristák dél-izraeli határ menti településekbe történő behatolása után eszkalálódtak. A nyugati Izrael-ellenes mozgalom ismét megerősödött. Amerikától Berlinig gyűlöletkeltő tüntetések, előadótermek elfoglalása, vandalizmus, falfirkálás és zsidók elleni fizikai támadások zajlottak.

Európában is – főként azokban az országokban, ahol magas a muszlim bevándorlók aránya – drámai mértékben megnőtt az antiszemita indíttatású bűncselekmények száma.

A Zsidóellenes Bűncselekmények Kutató és Információs Központok Szövetsége (RIAS) szerint 2024-ben Németországban 8627 antiszemita incidenst regisztráltak, ami 77 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Ezek között nyolc extrém erőszakos eset, 186 támadás és 300 fenyegetés szerepel. Franciaországban az előző évhez képest több mint 350 százalékos növekedést regisztráltak az antiszemita incidensek számában, amelyek 28 százaléka erőszakos volt.