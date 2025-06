Péntek 13: Iránnak biztosan nem szerencsés nap + videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Izrael bejelentette, hogy Irán nukleáris programja egy visszafordíthatatlan ponthoz közeledett. Június 13-án Izrael légicsapást mért az országra, célja Irán nukleáris képességeinek gyengítése és nagy hatótávolságú rakétáinak megsemmisítése volt. Az IDF kijelentette, hogy a légierő folytatja az Iránból Izrael felé indított drónok elfogását.

Iránt lebombázta Izrael

Fotó: AFP

Izrael célzott és precíz hadművelet hajtott végre

Az éjszaka folyamán az izraeli hírszerzés megtudta, hogy az iráni légierő vezetése egy föld alatti parancsnokságon gyűlt össze, hogy előkészítsen egy Izrael elleni támadását. Az IDF vadászgépei megtámadták a parancsnokságot, ahol több katonai vezető is meghalt. Köztük voltak azok is, akik felelősek a 2024 októberében Izrael ellen indított rakéta- és dróntámadásokért, valamint más rakétatámadásért is .