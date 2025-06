A rakéta közvetlenül több lakóház mellett csapódott be – számolt be a The Times of Israel. Autók és házak rongálódtak meg, öten könnyebben megsérültek. A támadás után lángba borult a környék, a drámai pillanatokról a közösségi oldalakon is több videó jelent meg.

תיעוד נוסף מהזירה בבאר שבע



צילום: דוברות כבאות והצלה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/pMDtvrSbrp — כאן חדשות (@kann_news) June 20, 2025

Borítókép: Lángokban az izraeli város az iráni légicsapás után Forrás: X.com