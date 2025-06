Meghalt Sly Stone

82 éves korában elhunyt Sly Stone, a funk-rock sztár, a Sly and the Family Stone együttes frontembere – közölte a családja. A hétfői közleményükben azt írták, hogy a krónikus tüdőbetegséggel és egyéb egészségügyi problémákkal folytatott hosszú küzdelem következtében halt meg.

Sly monumentális figura volt, újító és igazi úttörő, aki újradefiniálta a pop, a funk és a rockzene műfaját

– közölte a családja, majd hozzátették:

Az ikonikus dalai kitörölhetetlen nyomot hagytak a világban, hatása pedig tagadhatatlan. Az 1960-as és 1970-es években vált sztárrá, miután DJ-ként kezdett dolgozni San Franciscóban.

Stone, akinek egyébként a valódi neve Sylvester Stewart volt, még fiatalon kezdett gospel zenét énekelni a testvéreivel. A karrierjét kaliforniai rádióállomások lemezlovasaként kezdte, majd a Sly and the Family Stone néven együttest alapított, amelyben a testvére is benne volt.

Kezdetben a banda gospel zenét játszott, de idővel a különböző zenei stílusok, köztük az úgynevezett pszichedelikus rock és a funk keveredéséről váltak ismertté.

Amikor a banda 1967-ben kiadta a "Dance to the Music" című kislemezüket, a 8. helyet érte el a Billboard Pop Singles listán.

Emlékezetes fellépésük volt az 1969-es Woodstocki Fesztiválon és ugyanabban az évben a Summer of Soul harlemi koncerten.

Stone nemrég készítette el az élettörténetének a forgatókönyvét, ezt a projektet szívesen megosztjuk majd a világgal – közölte a családja.

Sly és az együttese az 1970-es években belső viszályokkal és drogproblémákkal küzdöttek, és miközben Stone időnként egyedül játszott, a bandájával már egyre kevesebb fellépésük volt.

A Sly and the Family Stone 1993-ban bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. Sly visszatért a színpadra a 2005-ös Grammy-díjátadón, de ezt követően már csak néhányszor volt látható nyilvánosan – olvasható a BBC cikkében.