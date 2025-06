Királyokat megillető fogadtatást kapott Netanjahu + videó

Netanjahu az iráni fenyegetés súlyosságára figyelmeztet

A helyszínen tartott beszédében Netanjahu hangsúlyozta:

A nép nevében fejezem ki együttérzésemet az itt történt veszteségek miatt. A szívünk a családokkal van.

Hozzátette, a lakosságnak továbbra is be kell tartania az izraeli polgári védelem utasításait, mivel „aki így tett, az megmenekült, aki nem, azt sajnos találat érte”. A miniszterelnök az iráni fenyegetés valódi súlyát is érzékeltette: