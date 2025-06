Orbán Viktor: Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok, kifejezetten zsaroló tónusban

A kormányülés előtt Orbán Viktor kiemelte, Magyarországot és Georgiát több minden köti össze, mint azt első pillantásra gondolnánk: mindkét ország kiáll a szuverenitása mellett, és elutasítja, hogy külső szereplők háborús konfliktusaiban eszközzé váljon.

Fotó: Havran Zoltán

A közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte:„ilyen találkozóból kellene több”. – Nagyon régen fogadtam olyan delegációt Európából, amelynek olyan nyilvánvaló oka lenne az örömre, mint a georgiai barátainknak. Ezen nem is kell meglepődni, elég, ha ránézünk a számokra. Mindenki őket irigyli, mi is. 7 százalékos gazdasági növekedés, csökkenő államadósság, kézben tartott hiány, ugyanilyen jó kilátások a következő évre, szóval ilyen találkozókból több kellene, mert itt az ember erőt merít – fogalmazott Orbán Viktor.

Köszönjük szépen, miniszterelnök úr, hogy elhozta ide nekünk az optimizmusát és az eredményeket. Ugyanis ezeket az eredményeket a mai vendégeink nem hátszélben, hanem széllel szemben érték el. Hátszéllel könnyű lenne, de nekik szembe fúj a szél, éppúgy, mint nekünk, magyaroknak

– mondta Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök emlékeztetett, „a miniszterelnök úr úgy nyert választást nem olyan régen, mint ahogy mi nyertünk 2022-ben”.

– A globális liberális mainstream minden erejével próbálta őket is és bennünket is megakadályozni abban, hogy a népeinknek megfelelő kormányaink legyenek – emelte ki, és hozzátette, mind a mai napig támadásoknak vannak kitéve Brüsszelből.

Egész egyszerűen azért, mert a georgiai kormány a béke oldalán áll, nem akarja, hogy belekeverjék őket egy háborúba, ki akarnak abból maradni. Kiállnak a szuverenitásuk mellett, és büszkén mondják, hogy nekik a saját hazájuk az első

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte:

Magyarország kiáll Georgia szuverenitása mellett, nem csak a kétoldalú kapcsolatokban, de kiállunk az európai színpadon is, átérezzük az ő helyzetüket, valójában igazi patrióta hősöknek tekintjük a mai vendégeinket, elsősorban a miniszterelnök urat, akiben fölfedezhetjük a sorstársat, akinek nap mint nap meg kell harcolnia a sikerért és a függetlenségért, szuverenitásárt.

A magyar miniszterelnök elmondta, Brüsszel véleményétől teljesen függetlenül megállapodtak abban, hogy minden segítséget megadnak Georgiának az Európai Unió felé vezető úton.

Szeptembertől ötven georgiai köztisztviselőt képeznek Magyarországon, átadva nekik a magyar tapasztalatokat, és Georgiába is érkezik kormányzati magyar szakértő. A magyar–georgiai kormányzati csúcstalálkozón áttekintették a gazdasági együttműködést is, és a sajtótájékoztató előtt a felek több megállapodást is aláírtak.

A sajtótájékoztató előtt a két miniszterelnök közös nyilatkozatot, a két kormány tagjai több együttműködési megállapodást írtak alá

Fotó: Havran Zoltán

– A kereskedelmi forgalmunk rekordot döntött. Először sikerült meghaladnunk a 100 millió dollárt, és ez Magyarország számára különösen fontos. Ennek egy nagy része magyar gyógyszeripari termék, amit ők megvásárolnak tőlünk, és mi is hozzá tudunk járulni a georgiai emberek egészségügyi ellátásához. Beszéltünk munkabizottságokban az energetikai együttműködésről is. Van ugyanis nekünk közös energetikai programunk. Öt ország vesz részt benne velünk együtt – sorolta Orbán Viktor.

A Kaukázusban megtermelt zöldáramot akarjuk ezen a rendszeren keresztül behozni Magyarországra, illetve az Európai Unió területére. Jó okunk van arra, hogy az energetikai együttműködést különösen is napirenden tartsuk

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor két példát hozott fel. „Itt vannak az ukránok, akik lezárják az energiaszállítási útvonalakat, és itt van a mi példánk. Mi vezetékeket, kapcsolatokat építünk, és szabad utat, áramlást engedünk a gazdasági tevékenységnek”.

Fogunk még hozni a jövőben is ilyen döntéseket georgiai barátainkkal. A gazdasági együttműködés kilátásai kifejezetten jók

– jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor Zelenszkijnek is üzent

A magyar miniszterelnök a Magyarországot ért ukrán támadásról is beszélt.

Egy mondatot, ha a miniszterelnök úr megengedi, szentelnem kell azért arra a példátlan esetre is a tegnapi nap során, hogy Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok, kifejezetten zsaroló tónusban. Világossá téve, hogy nem fogadják el, hogy Magyarországon a magyar emberek hozzanak döntést Ukrajna európai uniós csatlakozásáról, és végképp nem fogadják el, ha ez a döntés negatív, és ezért fenyegetőznek, zsarolnak és támadnak bennünket

– emlékeztetett Orbán Viktor, és hozzátette: Ezt nekünk vissza kell utasítanunk, az ukránok köszönettel tartoznak Magyarországnak.

Ezt sosem mondtuk, de az igazság ez. Megengedtük, hogy a menekültjeik Magyarországon keresztül távozhassanak, megengedtük, hogy Magyarországon igénybe vegyenek minden közszolgáltatást, elláttuk őket, gyógyítottuk a katonáikat, taníttatjuk a gyerekeiket. Azt javasoljuk az ukrán elnöknek, hogy fenyegetőző zsarolás helyett mondjon köszönetet a magyaroknak és fejezze ki tiszteletét Magyarország iránt

– fogalmazott.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy amit az ukránok csinálnak Magyarországgal, elsősorban energiával kapcsolatban, az tízmillió magyar embernek megy szembe a mindennapi gazdasági érdekeivel.

Olyan követelésekkel lépnek fel Magyarország ellen Brüsszelben, aminek az eredményeképpen Magyarországon a lakossági gáz ára legalább kétszeresére, de könnyen lehet, hogy négyszeresére is fölmehet. Az ukrán elnök arról beszél, hogy pénzt akar kivenni a magyarok zsebéből azért, hogy az ő háborúját sikeresebben vívhassa. Nem fogjuk tönkretenni a magyar háztartásokat azért, hogy az ukránok a háborúban elérhessék a kitűzött céljaikat

– jelentette ki a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor és Irakli Kobakhidze (Fotó: Havran Zoltán)