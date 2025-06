Magyarország azonnali brüsszeli intézkedést követel a veszély elhárítására

Magyar vétójogot törölne el Brüsszel

Orbán Viktor kemény bírálatot fogalmazott meg az uniós szankciós politikával szemben:

Most látszik igazán, milyen rövidlátó politika volt Brüsszel részéről az elmúlt években az orosz energiaszektor szankcionálása.

Emlékeztetett, hogy ez a stratégia már eddig is gyárleállásokat és inflációt hozott, de ha most a közel-keleti források is elapadnak, „akkor az európai gazdaság térdre esik.” Ennek ellenére – mutatott rá a miniszterelnök – Brüsszel nemhogy hátralépne, hanem tovább akarja szigorítani az energiaszankciókat:

A tagállamok vétójogának megkerülésével teljesen ki akarják tiltani az orosz energiahordozókat az EU területéről.

Orbán Viktor szerint ez nemcsak az uniós szerződések szellemének semmibevételét, de „Magyarország jogainak elsöprését is jelentené.” A szóban forgó brüsszeli javaslatot épp holnap terjesztik elő döntésre.