Putyin: Nyugaton is sokan osztják Oroszország álláspontját a hagyományos értékekről

– Mindig is mondtam, hogy sok olyan ember van, még a Nyugaton is, akik osztják a nézeteinket. Sokan vannak Nyugat-Európában és Amerikában – beleértve Észak-Amerikát is –, akik úgy gondolkodnak, ahogy mi – mondta Putyin Pavel Zarubin újságírónak, írja a TASZSZ.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Pavel Zarubin orosz televíziós újságíróval beszélget (Fotó: AFP/Mikhail Metzel)