Használhatatlanná vált a repülőtér is a vihar miatt + videó

A Vnukovo repülőtér A terminálját elöntötte a víz Moszkvában. Az ár a 15-ös és 16-os kapuk környékén ömlik végig, miközben a repülőtér tetőszerkezete is megsérült a felhőszakadásban. Az érintett járatok között szerepel többek között Pszkovba, Jerevánba, Nalcsikba és Szentpétervárra tartó gép is, de késnek az Almatiba, Sziktivkárba, Permbe és Monasztirba tartó járatok is.

Az ítéletidő miatt a repülőtér sem működik

Fotó: AFP

Három repülőgépet már átirányítottak más repülőterekre. Két isztambuli és egy szentpétervári járat landol Domogyedovóban, míg a Tyumenyből érkező gép a nyizsnyij novgorodi Sztrigyinóban száll le.