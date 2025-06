Robert C. Castel: Izrael nem azokat az erőműveket támadja, amik kritikusak és működnek

„Iránnak gyakorlatilag van két működő atomerőműve. Az egyik a busheri erőmű, ami egy civil atomerőmű, az oroszok építették föl, orosz technikusok is vannak a helyszínen. Ennek valószínűleg semmilyen közvetlen kapcsolata nincs az iráni nukleáris fegyverprogrammal, ezért nem is támadta Izrael. Ez a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete alatt áll” – mondta Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Hozzátette:

Teheránban van egy kutatóreaktor. Ez a két működő reaktora van Iránnak. Ezen kívül van kismillió különböző létesítmény, ahol uránt dúsítanak, amiből aztán rudakat lehet csinálni erőműveknek, vagy atomtölteteket az atomfegyvereknek, vannak tritiumgyártó üzemek, millió apró komponense van ennek az iráni nukleáris fegyverprogramnak. Ezeket támadja Izrael.

„Izrael nem azokat az erőműveket támadja, amik kritikusak és működnek, nem egy működő Paks I. erőművet támad, hanem vagy olyan létesítményeket, amik nem erőművek, hanem különböző más feladatai vannak ebben a nukleáris ökoszisztémában, vagy pedig olyan, mint az Araki például, amely egy nehézvizes erőmű és nincs benne hasadóanyag” – hangsúlyozta a szakértő.

„Ezzel az erőművel terveztek az irániak plutóniumot gyártani az atomfegyvereikhez, de még nem működik ez az erőmű. Tehát Izrael úgy bombázta le, hogy még nincs benne hasadóanyag. Ezért van az, hogy millió létesítményt támadás ért, ugyanakkor nem látunk csernobili forgatókönyveket” – fogalmazott.

Hogy pontosan hol tárolja Irán azt a 60 százalékra dúsított uránt, nem tudni. „Úgy gondoljuk, hogy ez Fordóban van. Én nem vagyok benne biztos, hogy ott van. Azt feltételezik, hogy Fordóban van minden a föld alatt, logikus, de nem biztos. Hogy ezzel mi lesz, hogy valahogy el kell venni tőlük ezt a képességet, vagy az amerikaiak fogják lebombázni, egyelőre tévhitek” – tette hozzá Robert C. Castel.

A szakértő elmondta, egy repülőgép van jelenleg az amerikai arzenálban, amelyik azt a bombát be tudja vetni, amely teljesen megsemmisítheti Irán nukleáris létesítményeit.

Ez az egyik forgatókönyv, a másik pedig egy izraeli kommandóakció valószínűleg. És van egy harmadik lehetőség, egy nagyon spekulatív dolog, hogy állítólag Izrael képessé tette a Herkules szállító-repülőgépeit arra, hogy ezeket a bombákat bevessék. Ez azonban spekuláció

– mondta, hozzártéve:

„Erre semmilyen bizonyítékot nem látunk, és itt van egy olyan komponense is a dolognak, hogy ezek a bombák akkor működnek jól, ha igen nagy magasságból, nagy sebességből vetik le őket, mert akkor a hangsebességre gyorsulnak, és ez is növeli az átütőerejüket. Ezt kisebb magasságról dobják le, egy ilyen szállító-repülőgépről nem lesz akkora átütőereje.”