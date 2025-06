Meglepő dolgot posztolt Soros György fia

Boldog apák napját a legnagyobb királynak! Ez most egy különleges alkalom volt

– írta Soros Alex nemrég közzétett Instagram-bejegyzéséhez. A vendégek között volt Kamala Harris mellett Bill Clinton volt elnök, felesége, Hillary Clinton volt külügyminiszter, de ott volt Chuck Schumer, a demokraták vezető szenátora és Nancy Pelosi, a képviselőház korábbi elnöke, sőt, a New York Times tudósítása szerint Edi Rama albán miniszterelnök is, aki köszöntőt mondott az ifjú pár tiszteletére, számolt be róla az MTI.