SYLA – avagy Vörös Szabolcs és a hasznos idióták ereje

Make RussiaA Small Again, I’m Ukrainian, Slava Ukraini vagy éppen SYLA – csak egy pár olyan felirat, amit az ukrán elnök és környezete előszeretettel visel nem túl változatos színvilágú öltözékén. Három évvel ezelőtt az egész ukrán felső vezetés végre önmagává válhatott: ledobhatta magáról a kényelmetlen öltönyöket, a szoros nyakkendőket, és felvehette azt a szedett-vedett kapucnis ruházatot, mely harlemi külsőt kölcsönöz az egész ukrán háborús kormányzatnak. Ha már katonai juntának becézik őket, akkor végül is legyen meg a stílus is hozzá. Őket látván pedig akarva-akaratlanul is elkezdjük dúdolni Coolio Gangsta’s Paradise című örök klasszikusát, írja az Origó cikke.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

Ukrajnában minden szupermarketben és benzinkúton lehet venni hasonló feliratú pólókat, csokikat, bögréket és sapkákat. Elvégre a hazafias nevelés is külön iparág abban az országban, ahol százezrek halnak meg egy célok nélküli háborúban.

Vörös Szabolcs, a VálaszOnline újságírója azonban nyilván nem egy benzinkúton vette azt a SYLA, vagyis ERŐ feliratos pólót, amiben büszkén feszített a Partizán műsorában. Ezt általában a politikusok is előszeretettel ajándékozzák szuvenírként a külföldieknek. A műsorban Vörös azután jelent meg, miután elkészítette élete interjúját azzal a Zelenszkijjel, aki nap mint nap nyíltan fenyegeti Magyarországot, annak vezetőit, lakóit, illetve intézkedéseivel megfojtja a kárpátaljai magyarságot. A Tűzfalcsoport szúrta ki, hogy a póló bizony nem mindennapi, hiszen ezt a brandet az ukrán nacionalista, de mindinkább soviniszta körök viselik előszeretettel. Az ukrán márkát az Aviácija Galicsini, vagyis a Galíciai Légierő nevű cég gyártja. Ez már önmagában is beszédes, hiszen mint írják:

Az ukrán–nyugatias, katonai és repülési ihletésű dizájn mögött ugyanis egy olyan szimbolikus univerzum sejlik fel, amely elsősorban a nyugat-ukrajnai (különösen lvivi, magyarul Lemberg) identitásra épülhet, és nemritkán az ukrán nacionalista szubkultúrák stíluselemeit idézi. A VálaszOnline-os újságíró által viselt ruhaneműt a már említett Aviatsiya Halychyny cég gyártja, amely 2015 óta működik Lvivben. A cég szlogene szerint azoknak szól a ruházatuk, akik érzik a szárnyaikat a hátuk mögött. A márka gyakran hivatkozik az ukrán fegyveres erők támogatására, termékei között nem ritka az UAF Support címkével ellátott darab sem. A cég vizuális arculata – technikai grafikák, katonai motívumok, aerodinamikai képletek – mind-mind ukrán nacionalista értéket tükröznek.

Hozzáteszik, hogy mindez nem meglepő, ugyanis a cég központja sem véletlenül Lemberg. Ez a város ugyanis nemcsak földrajzi értelemben számít Ukrajna nyugati bástyájának, hanem politikai és kulturális szempontból is.

Ehhez a térséget jól ismerők csak annyit tehetnek hozzá, hogy Lemberg az ukrán nacionalizmus és sovinizmus fellegvára. Innen indult minden negatív, mely az elmúlt évtizedben az országban felborította a kényes nemzetiségi egyensúlyt, mely végül háborúhoz és területvesztéshez vezetett, írja az Origó.

De innen mentek minden évben az importtüntetők Kárpátaljára hőbörögni, azt üvöltözve Ungvár vagy Beregszász békés utcáin, hogy késhegyre a magyarokkal.

Lembergben istenítik a gyilkos Sztepan Banderát is, akinek a kezéhez terrorcselekmények és tömeggyilkosságok kötődnek. Hozzá köthető például az 1943-as volhíniai mészárlás, amelynek több mint százezer lengyel esett áldozatul. A lengyelek nemzeti tragédiájáról film is született, amit erős idegzetűeknek ajánlunk, de benne van minden, amit SYLA jelszó takar Nyugat-Ukrajnában.

A hasznos idióták Ukrajna rejtett erőtartalékai

A hasznos idióta kifejezést eredetileg Leninnek tulajdonítják, és azokra értendő, akik tudatlanságukból kifolyólag önként, lelkesedésből szolgálnak egy olyan érdeket, amellyel, ha ismernék annak valódi természetét, nem szimpatizálnának. Eredetileg a Szovjetunió nyugati szimpatizánsait nevezték így. A modern kori Ukrajna azonban mesterfokon vonzza az ilyen embereket. Pláne most, amikor a katasztrófaturizmus a virágkorát éli az országban.

Vörös Szabolcs baloldali újságíró bár úgy tesz, mintha értene Ukrajnához, gyakorlatilag beleszalad a legalapvetőbb csapdákba, amit maguk az ukránok állítanak neki. Ő azonban úgy látszik, hogy még ha sejti is, akkor is élvezi ezt a pillanatnyi reflektorfényt.

A Zelenszkijjel készült, rendkívül egyoldalú interjúja után az egész ukrán propagandagépezet ebből idézett. Élvezték, ahogy egy magát magyar embernek mondott valakin keresztül törölhetik fel a padlót a magyarokkal. A közösségi oldalak legkisebb csoportjaiban is azokkal az interjúrészletekkel dobálóztak, amit Zelenszkij fröcsögött Vörös Szabolcs képébe a magyarokról. Fölényeskedően, mi majd megmutatjuk nektek, hogy ki fújja a passzátszelet alapon.

És ami rendkívül visszataszító volt a SYLA pólót előszeretettel viselő újságíró interjújában, az az, hogy egy szó sem esett a kárpátaljai magyarság megpróbáltatásairól, az ellenük elkövetett terrorcselekményekről. Arról, hogy Zelenszkij törvényileg nyírja ki a nemzetiségeket, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség betiltását pedig Tseber Rolandokkal lebegtetik meg. Szégyen és gyalázat!

Az Origó által megkérdezett kárpátaljaiak szerint Vörös Szabolcs megérdemelné, hogy kitüntetésként ukrán állampolgárságot kapjon Zelenszkijtől, amivel bujkálhatna a hadkiegészítők elől, mint azt sok magyar és nem magyar teszi a három éve zajló háborús terrorban.

Szerencsére az internet nem felejt, és a Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában című dokumentumfilm még mindig megtekinthető a legnagyobb videómegosztón. És ez csak az első része, több is van. Lehet, Vörös Szabolcsnak is meg kellett volna néznie, mielőtt felveszi a SYLA pólót, mert az az erő, amivel a kárpátaljai magyarokat megpróbálják megfojtani, pont abból az irodából ered, ahol Zelenszkijnek kérdezett éppen alá.

A SYLA feliratú pólókban egyébként gyakran jelennek meg azon félkatonai szervezetek tagjai is, melyeket Kelet-Ukrajnában Jobb SAzektorként, Azovként vagy Ajdarként ismernek. Ők nyíltan nácik, és a SYLA póló mellett a karjukra van tetoválva a birodalmi sas és a WP felirat is. Vagyis a white power, a fehér erő.

És ha mindez nem lenne elég Vörös „SYLA” Szabolcsnak, akkor ajánljuk, nézzen meg egy-két ukrán/orosz maffiafilmet is, ahol ez a kifejezés a leggyakoribb összekötő kapocs a banditák között.

Borítókép: Az elesett honvédek, Ukrajna hősei tiszteletére rendezett autós felvonulás (Fotó: AFP)