Deutsch Tamás: Az NGO-k de facto politikai pártként működnek

Deutsch Tamás szerint botrányos az eljárás

A mentelmi ügy elhúzása tehát nem egyszerűen hivatali lassúság, hanem egy tudatos, politikai döntéssorozat következménye, hangsúlyozta Deutsch Tamás. A Fidesz–KDNP EP-képviselője szerint a brüsszeli pártkoalíció már meghozta az ítéletet, miszerint nem fogják felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát, bármilyen súlyos vád is merül fel ellene.

Lényegét tekintve megszületett a politikai döntés a nagykoalíciós brüsszeli pártok - Néppárt, a szocialisták és demokraták, a liberálisok, a zöldek és a kommunisták - képviselői részéről. Úgy döntöttek, hogy nem függesztik fel Magyar mentelmi jogát

– fogalmazott. A képviselő szerint ezzel az eljárással az Európai Parlament példátlan precedenst teremt. Meggyőződése, hogy hasonló esetben – ha nem Magyar Péterről lenne szó – a testület már rég azonnali felfüggesztést javasolt volna. A mostani gyakorlat viszont szerinte súlyosan aláássa az intézmény hitelességét, és világossá teszi, hogy nem jogi, hanem hatalmi érdekek alapján döntenek.

Teljesen nyilvánvalóan köztörvényes bűncselekmény miatt valakinek a mentelmi jogát ne függesszék fel? Ez gyakorlatilag örök védelmet, örök büntethetetlenséget jelent politikai okokból. Szerintem erre nem volt példa. Most, ahogy visszagondoltam, meg ahogy gyorsan átfutottam a mentelmi ügyek történetét, ez az, ami a novum

– mondta. Deutsch Tamás szerint a brüsszeli döntéshozók számára Magyar Péter egy politikai projekt, akit a választásokig mindenáron meg kell védeni, akár a testület intézményi normáinak rovására is. Ez pedig – fogalmazott – „világbotrány”. A képviselő emlékeztetett arra is, hogy hasonló politikai taktikát alkalmaztak korábban Kovács Béla (KGBéla) esetében is:

KGBéla esetében Putyin kémjéről van szó, aki az Európai Unió rovására kémkedett, és öt év börtönt kapott. Azért nem lehetett előzetes letartóztatásba helyezni, mert az Európai Parlament olyan feltétellel függesztette fel a mentelmi jogát, hogy nem lehet személyi szabadságot korlátozó intézkedést alkalmazni vele szemben. Így mi történt? Elmenekült

– idézte fel a történteket Deutsch Tamás. Szerinte Kováccsal azért bántak kesztyűs kézzel akkoriban, mert a legerősebb magyar ellenzéki párt soraiban ült.