Globál Nógrádi Györggyel – Fellázadtak Brüsszel ellen az európaiak

Ursula von der Leyent és az Európai Bizottságot egyáltalán nem érdekli, hogy szinte teljes Európa fellázadt az agrártámogatások szétrombolásának tervezete miatt, ezt mondta Nógrádi György a legújabb brüsszeli botrány kapcsán.

„Számomra érdekes, hogy agrárterülettel próbálnak variálni, és mi soha nem mondjuk ki, hogy ennél a területnél nem a lengyel–szlovák–román–bolgár–magyar tengely a lényeg, amelyik képletesen határos Ukrajnával, hanem a franciák. A francia választási rendszerben meghatározó, hogy a francia vidékre szavaz. Ha elvonnak összegeket, akkor Franciaország borul”

– hívta fel a figyelmet a szakértő. Hozzátette, hogy ebben a formában ezt a költségvetést biztosan nem fogják elfogadni, sok változtatáson és vitán kell még átesniük a tagországoknak, mire elfogadható lesz. Az elvonásra szánt pénzösszegeket Ukrajnának adja Brüsszel, ezt nyíltan bele is írták a tervezetbe.

„Európa abból indul ki, hogy Ukrajna védi Európát az oroszoktól, ami nyilván nem igaz. Tehát Ukrajna bármit megtehet, csalhat, lophat, hazudhat, lehet korrupt a vezetés, Zelenszkij felesége elmehet bevásárolni New Yorkba, ahol vehet több ezer dollárért ruhát magának, táskát, senkit nem érdekel, csak folytassák a háborút”

– fogalmazott.

Zelenszkij foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a sokadik politikai tisztogatást tartotta Ukrajnában, most a miniszterelnökét cserélte le. Nógrádi György szerint erre azért volt szüksége az elnöknek, hogy megtartsa a hatalmát. – Bárkit hajlandó föláldozni. Most éppen föláldozta a kormány néhány tagját – mondta.

Annak kapcsán, hogy Donald Trump amerikai elnök ötven napot adott Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, hogy békét kössön az ukránokkal, a szakértő elmondta, hogy még több lett a kérdőjel, hiszen Trump nagyon sok időt adott a béke megkötésére, és mindkét félnek olyan feltételei vannak, amelyeket nem akarnak teljesíteni.

Válságban a német társadalom

Németországban a tanárok hosszú hónapok óta tömeges hagyják el a pályát, a legnagyobb oka pedig az, hogy a bevándorló gyerekek nem hajlandók európai módon integrálódni. Tanárok nélkül azonban az általános iskolai rendszer egyre rosszabb helyzetben van.

Szörnyen nehéz dolog a migráció kérdése. – Berlinnek vannak olyan kerületei, ahol kilencven százalékban migránsok élnek. Oda német tanárt küldeni életveszélyes, mert megőrül. A német szülők a gyerekeiket ezekből az iskolából igyekeznek kivenni és átvinni máshova, ahol rendesen tanulhat. A gyerekek elképesztő hátrányban vannak az ott lévő török, arab gyerekek miatt, akik nem akarnak megtanulni németül. A tanárok mozgástere pedig rendkívül kicsi. A bevándorló gyerekek határozzák meg, hogy csak olyan ételt hajlandók enni, amelyik megfelel az ő vallási előírásaiknak. A németórákat elbliccelik. De Németországban rengeteg egyéb probléma van – sorolta a szakértő.

Megjegyezte, az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Németországban vannak briliáns iskolák és egyetemek egyaránt.

„Van egy tömegoktatás és van egy minőségi oktatás”

– mondta.

A britek visszakúsznának, de nem lépnének vissza

Az Egyesült Királyság számos területen szeretne visszalépni az Európai Unióba, de mindezt úgy szeretné megtenni, hogy nem lép vissza az EU-ba. Nógrádi György a hadiipart emelte ki a hosszú listából. A britek ugyanis szeretnék, ha komoly együttműködést köttetni az EU-val a hadiipari termékek terén, ami kecsegtető lehet Brüsszelnek, tekintve hogy a fegyverek hetven százalékát az Egyesült Államokból szerezték be eddig az EU tagjai. Friedrich Merz német kancellár most szeretne egy erős német–brit–francia tengelyt létrehozni Európában. Nógrádi György ugyanakkor jelezte, hogy ha ez sikerül is, Európa még nem kerül vissza a geopolitikai sakktáblára, csupán nem lesz akkora a bukás a későbbiekben.

Gazdasági póker

Donald Trump és az Európai Unió még mindig nem állapodott meg a vámokat illető kérdésekben. Nógrádi György azt mondta, mivel Trump egy üzletember: az elnök bedob dolgokat, és meglátja, hogy ezekre a világ hogyan reagál, majd annak alapján lép tovább.

„Nyilván a vámok egy részénél Trump győzelmet arat, egy részénél kompromisszum lesz, egy részénél pedig az elképzelései nem jönnek be. Az Európai Unió kidolgozott alternatívákat, de még semmi sem lefutott. Mindenesetre Trump vámlistája óriási érvágás lenne Európának, mert rengeteg amerikai termék érkezik a kontinensre”

– emelte ki a szakértő, aki szerint ez egy pókerjátszma, ahol előbb-utóbb mindenkinek meg kell tennie a komolyabb tétjeit.