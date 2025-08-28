alaszkaföldrengésEgyesült Államok

Erős földrengés rázta meg Alaszkát

Néhány napon belül másodszor rázta meg földrengés az Egyesült Államok területét. Az Alaszka államhoz tartozó Aleut-szigetek partjainak közelében történt földmozgás nem okozott szökőárveszélyt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 20:43
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
5,9-es erősségű földrengés rázta meg az alaszkai Aleut-szigetek partjait csütörtök reggel – írja az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatára (USGS) hivatkozva az amerikai Newsweek magazin.

Alaszka földrengéseknek kitett övezetben fekszik (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Az erős rengés a távoli alaszkai településtől, Adaktól mintegy 241 kilométerre nyugatra történt. Az USGS szerint a rengés 133 kilométeres mélységben történt.

Az Alaszkai Földrengésközpont szerint a térségben tapasztalható erős földrengések oka egy jelentős szubdukciós zóna, ahol a csendes-óceáni lemez az észak-amerikai lemez alá bukik, ami jelentős szeizmikus aktivitást eredményez.

A régió több utórengést is tapasztalt azóta, hogy egy hatalmas, 8,8-as erősségű földrengés sújtotta az Oroszország keleti részén található Kamcsatka-félszigetet július végén, kedden például egy 5,1-es erősségű földrengést észleltek a szintén alaszkai Sand Point várostól mintegy 90 kilométerre délkeletre, az Aleut-szigeteken.

A 8,8-as erősségű földrengés kiváltotta a Kljucsevszkoj vulkán kitörését, amely az északi félteke legnagyobb aktív vulkánja.

A tudósok hetek óta figyelmeztettek a kitörés lehetőségére, miután a vulkán krátere fokozatosan megtelt lávával, és a hegy hamufelhőket bocsátott ki.

A Kljucsevszkoj 4750 méter magas, és legutóbb 2023-ban tört ki. A vulkán körülbelül 450 kilométerre északra található a régió központjától, Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól. A hatalmas földrengés cunamit is kiváltott, ezért Oroszországtól Hawaiig több helyen kellett figyelmeztetést kiadni, illetve evakuálni a lakosságot.

Az Alaszkai Földrengésközpont szerint a Kamcsatka-félszigeti földrengés valószínűleg a fő lökéshulláma egy július 20-án kezdődött rengési sorozatnak, az utórengések pedig évekig folytatódni fognak.

Nincs mód megjósolni, mikor fog bekövetkezni egy földrengés, de tudjuk, hogy Alaszkában történnek földrengések, és a legnagyobbak a szubdukciós zónánk mentén lépnek fel – mondják a tudósok.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

