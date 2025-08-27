Donald Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a minneapolisi iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére

A Demokrata Párt irányító testülete azt közölte, hogy törlik a politikai szervezet nyári kongresszusának szerdai programját az erőszakos cselekmény miatt, ami a politikai esemény helyszínének közvetlen közelében, onnan néhány percnyire történt Minneapolisban. Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke felajánlotta a testület segítségét az érintettek ellátásán dolgozók számára.

🇺🇸 President @realDonaldTrump orders White House flags at half-staff to honor the victims of the tragic Minnesota school shooting. Our hearts are with the families and community. 🙏🏼 pic.twitter.com/gIfdldIkEg — Victoria Byrne (@Thevictoria76) August 27, 2025

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Minnesota állambeli nagyvárosban szerda reggel egy katolikus általános iskola, az Annunciation Catholic School diákjaira az intézmény templomának ablakán keresztül nyitott tüzet egy fegyveres a tanév első reggeli miséjének idején.

A támadásban két diák, egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette, valamint 17-en megsebesültek, köztük 14, 6–14 éves gyermek.

A rendőrségi közlés szerint több sebesült állapota válságos. A sebesülteket ápoló kórház illetékese szerint többek műtétre szorultak.

Fotó: AFP

A támadó saját kezével vetett véget életének a helyszín közelében, a templom épülete mellett. Az indítékot egyelőre vizsgálják, személyazonosságát nem közölték, csupán annyit, hogy egy húszas évei elején járó férfi, akinek nem volt „számottevő” bűnözői múltja.

Borítókép: A minnesotai támadás helyszíne (Fotó: AFP)