Donald Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a minneapolisi iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére

A Demokrata Párt irányító testülete azt közölte, hogy törlik a politikai szervezet nyári kongresszusának szerdai programját az erőszakos cselekmény miatt, ami a politikai esemény helyszínének közvetlen közelében, onnan néhány percnyire történt Minneapolisban. Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke felajánlotta a testület segítségét az érintettek ellátásán dolgozók számára.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Minnesota állambeli nagyvárosban szerda reggel egy katolikus általános iskola, az Annunciation Catholic School diákjaira az intézmény templomának ablakán keresztül nyitott tüzet egy fegyveres a tanév első reggeli miséjének idején.
A támadásban két diák, egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette, valamint 17-en megsebesültek, köztük 14, 6–14 éves gyermek.
A rendőrségi közlés szerint több sebesült állapota válságos. A sebesülteket ápoló kórház illetékese szerint többek műtétre szorultak.
A támadó saját kezével vetett véget életének a helyszín közelében, a templom épülete mellett. Az indítékot egyelőre vizsgálják, személyazonosságát nem közölték, csupán annyit, hogy egy húszas évei elején járó férfi, akinek nem volt „számottevő” bűnözői múltja.
