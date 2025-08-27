Rendkívüli

Hszi Csin-ping: A kínai–orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat

Donald Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a minneapolisi iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére

Az amerikai elnök elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a Minneapolis városában elkövetett iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére – az erről szóló határozat a Fehér Ház szerdai közleményében olvasható. A rendelet alapján a tisztelet jeleként a Fehér Házon és minden szövetségi épületen, katonai létesítményen, ideértve a haditengerészet egységeit, valamint az Egyesült Államok minden külképviseletét és a külföldön szolgáló amerikai katonai egységek létesítményeit, félárbocra engedik az amerikai zászlót augusztus 31-e éjfélig.

A Demokrata Párt irányító testülete azt közölte, hogy törlik a politikai szervezet nyári kongresszusának szerdai programját az erőszakos cselekmény miatt, ami a politikai esemény helyszínének közvetlen közelében, onnan néhány percnyire történt Minneapolisban. Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke felajánlotta a testület segítségét az érintettek ellátásán dolgozók számára.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Minnesota állambeli nagyvárosban szerda reggel egy katolikus általános iskola, az Annunciation Catholic School diákjaira az intézmény templomának ablakán keresztül nyitott tüzet egy fegyveres a tanév első reggeli miséjének idején.

A támadásban két diák, egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette, valamint 17-en megsebesültek, köztük 14, 6–14 éves gyermek. 

A rendőrségi közlés szerint több sebesült állapota válságos. A sebesülteket ápoló kórház illetékese szerint többek műtétre szorultak.

A minnesotai támadásban két diák, egy 8 és egy 10 éves gyermek a helyszínen életét vesztette
A támadó saját kezével vetett véget életének a helyszín közelében, a templom épülete mellett. Az indítékot egyelőre vizsgálják, személyazonosságát nem közölték, csupán annyit, hogy egy húszas évei elején járó férfi, akinek nem volt „számottevő” bűnözői múltja.

Borítókép: A minnesotai támadás helyszíne (Fotó: AFP)

