Az Európai Bizottság 2019-ben titkos gyakorlatot tartott egy járványhelyzet szimulálására

2019-ben Blue Orchid (Kék Orchidea) néven titkos gyakorlatot vezényelt le Brüsszel, amely egy járvány kitörését szimulálta. A gyakorlatról Gerald Hauser osztrák képviselő kérdésére volt kénytelen beszámolni az Európai Bizottság. Hauser szerint azonban a kapott információk hiányosak, és további, igen nyugtalanító kérdéseket vetnek fel – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Az Európai Bizottság által szervezett gyakorlat és a világjárvány kitörésének időbeli közelsége kínzó kérdéseket vet fel (Forrás: Pixabay)

Néhány hónappal a koronavírus-járvány kitörése előtt, 2019 februárjában az Európai Bizottság és a járványügyi hatóság, az ECDC egy járvány forgatókönyvét szimulálta. A Blue Orchid gyakorlattal kapcsolatban, amiről eddig a közvélemény mit sem tudott, Gerald Hauser, az FPÖ képviselője nyújtott be parlamenti kérdést, azonban

a válaszokkal egyáltalán nem volt elégedett.

Brüsszel megerősítette, hogy 2019. február 8-án az ECDC-vel közösen tartották meg a gyakorlatot. A cél az volt, hogy teszteljék a mechanizmusokat és a kommunikációs csatornákat a válságkezelés során – írták, hozzátéve, hogy 2019 márciusában további, a pandémiás felkészültséggel kapcsolatos workshopok következtek, ahol a nemzeti stratégiákat hangolták össze.

2019 októberében az Egyesült Államokban a híres Event 201 szimulálta egy SARS-koronavírus járvány kitörését. Alig néhány hónappal később a WHO bejelentette a Covid–19 járványt. Felmerül a megdöbbentő kérdés: vajon a vezetők már akkor számítottak a világjárványra?

Az EU Bizottság pandémiás felkészülésre vonatkozó parlamenti kérdésemre adott válasza központi kérdéseket hagy nyitva

– mutatott rá sajtóközleményében Gerald Hauser.

A képviselő szerint bár tagadják a részvételt olyan nemzetközi pandémiás gyakorlatokban, mint az Event 201 vagy a Clade X, ugyanakkor a bizottság megerősíti, hogy saját gyakorlatokat tartott.

Tekintettel a világjárvány időbeli közelségére az Event 201-hez… és a Moderna vezérigazgatójának, Stephane Bancelnek a kijelentéseire… felvetem a kérdést: miért került sor ezekre a gyakorlatokra? Az a benyomásom, hogy sok szereplő már számolt egy járvány kitörésével 2020-ban

– hívta fel a figyelmet a képviselő.