Nyugtalanító kérdéseket vet fel Brüsszel hallgatása az egyik osztrák képviselő szerint. A Gerald Hauser parlamenti kérdésére adott, meglehetősen hiányos válasz felfedte, hogy az Európai Bizottság 2019-ben titkos gyakorlatot tartott egy járványhelyzet szimulálására, azonban Brüsszel továbbra is sok fontos részletről hallgat.

2025. 08. 28. 19:53
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Hans Lucas via AFP
2019-ben Blue Orchid (Kék Orchidea) néven titkos gyakorlatot vezényelt le Brüsszel, amely egy járvány kitörését szimulálta. A gyakorlatról Gerald Hauser osztrák képviselő kérdésére volt kénytelen beszámolni az Európai Bizottság. Hauser szerint azonban a kapott információk hiányosak, és további, igen nyugtalanító kérdéseket vetnek fel – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Az Európai Bizottság által szervezett gyakorlat és a világjárvány kitörésének időbeli közelsége kínzó kérdéseket vet fel (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Néhány hónappal a koronavírus-járvány kitörése előtt, 2019 februárjában az Európai Bizottság és a járványügyi hatóság, az ECDC egy járvány forgatókönyvét szimulálta. A Blue Orchid gyakorlattal kapcsolatban, amiről eddig a közvélemény mit sem tudott, Gerald Hauser, az FPÖ képviselője nyújtott be parlamenti kérdést, azonban 

a válaszokkal egyáltalán nem volt elégedett.

Brüsszel megerősítette, hogy 2019. február 8-án az ECDC-vel közösen tartották meg a gyakorlatot. A cél az volt, hogy teszteljék a mechanizmusokat és a kommunikációs csatornákat a válságkezelés során – írták, hozzátéve, hogy 2019 márciusában további, a pandémiás felkészültséggel kapcsolatos workshopok következtek, ahol a nemzeti stratégiákat hangolták össze.

2019 októberében az Egyesült Államokban a híres Event 201 szimulálta egy SARS-koronavírus járvány kitörését. Alig néhány hónappal később a WHO bejelentette a Covid–19 járványt. Felmerül a megdöbbentő kérdés: vajon a vezetők már akkor számítottak a világjárványra?

Az EU Bizottság pandémiás felkészülésre vonatkozó parlamenti kérdésemre adott válasza központi kérdéseket hagy nyitva

– mutatott rá sajtóközleményében Gerald Hauser.

A képviselő szerint bár tagadják a részvételt olyan nemzetközi pandémiás gyakorlatokban, mint az Event 201 vagy a Clade X, ugyanakkor a bizottság megerősíti, hogy saját gyakorlatokat tartott.

Tekintettel a világjárvány időbeli közelségére az Event 201-hez… és a Moderna vezérigazgatójának, Stephane Bancelnek a kijelentéseire… felvetem a kérdést: miért került sor ezekre a gyakorlatokra? Az a benyomásom, hogy sok szereplő már számolt egy járvány kitörésével 2020-ban

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

Azonban az ECDC vagy a bizottság részéről továbbra sincsenek nyilvános dokumentumok vagy jelentések a gyakorlatról, arról sem, hogy milyen forgatókönyveket teszteltek, és hogy azok eredményeként születtek-e konkrét intézkedések.

Hauser szerint Brüsszel hallgatása aggasztó, és közleményében arra szólította fel az EU vezetőit, hogy maradéktalanul tisztázzák a gyakorlat hátterét. Ennek érdekében újabb írásbeli kérdést is benyújtott.

Az osztrák képviselő által feltárt tények és az Európai Bizottság ködösítése vérfagyasztó kérdéseket vet fel, főleg annak fényében, hogy 

hány európai emberélet szárad a bizottság és annak vezetője, az Európai Unió Bírósága által a vakcinabotrányban felelősségre vont Ursula von der Leyen lelkén. 

Az eltitkolt gyakorlat ellenére vajon hogyan hibázhatta el ennyire Brüsszel a világjárvány kezelését?

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Hans Lucas via AFP)

